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Otomobil, boş yolda önünde seyreden traktöre arkadan çarptı: 3 Yaralı

İHA

Otomobil, boş yolda önünde seyreden traktöre arkadan çarptı: 3 Yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolların boş olmasına rağmen otomobil, önünde seyreden traktörün altına girdi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 61 KC 568 plakalı Opel marka otomobil, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolların boş olmasına rağmen Kastamonu’nun Tosya ilçesine geldiği sırada D100 karayolu üzerinde önünde seyreden Hasan S. yönetimindeki 37 KH 339 plakalı römorklu traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobilde büyük oranda maddi hasar oluşurken, isimleri öğrenilemeyen üç kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından güvenlik güçleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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