Kastamonu’da yanan 6 ev, Kurban Bayramına kadar yapılacak Hayırsever iş adamı yanan 6 evin yapımını üstlendi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 5 Mayıs’ta yıldırım düşmesi sonucu yanan 6 ev, Cide Kaymakamlığının girişimleri sonucu yapımını üstlenen bir hayırsever bir iş adamı tarafından Kurban Bayramına kadar yeniden yapılarak ailelere teslim edilecek.



Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Kovanören Köyü Demirci Mahallesi’nde ikamet eden Ekrem Demir’in evinde, 5 Mayıs’ta yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine hemen bitişiğinde bulunan Ekrem Demir’in kardeşleri olan Fatma, Bayram, Sevda, Mustafa ve Fatma Demir’in de evleri yanarak kullanılamaz hale geldi. Ağlı, İnebolu, Şenpazar, Azdavay ve Cide’den gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, 6 ev ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale sırasında Yakup Sözen, Salim Cesur ve Mustafa Demir de yaralandı. Yangının ardından köye yardımlarda ise devam ediyor. Bu kapsamda Cide Kaymakamı Ömer Sağlım, beraberinde 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve hayırsever iş adamı Murat Demir ile birlikte yangın çıkan Kovanören köyünü ziyaret etti. Köyde evleri yanan vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Sağlam ve iş adamı Murat Demir, Kovanören Köyü Muhtarı Ersin Sözen’den son çalışmalar hakkında bilgi aldı. Evleri yanan ailelerle görüşen iş adamı Murat Demir, yangınzede ailelere ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunarak evlerin Kurban Bayramına kadar yapılacağını kaydetti. Demir, Cide Kaymakamı Ömer Sağlam ile istişare ettiklerini ve gereken malzemelerin kendisi tarafından karşılanacağını açıkladı.



“Yanan evler, Kurban Bayramına kadar yapılacak”

Yangında zarar gören aileleri ve Kovanören köyünü ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunduklarını belirten iş adamı Murat Demir, “Yangını duyduğumuzda üzüldük. Yangın, gerçekten bir felaket. Fakat bizleri sevindiren bu yangında herhangi bir can kaybının olmaması. Çünkü Pınarbaşı’nda bundan önce bir yangın olmuş ve iki kişi hayatını kaybetmişti. Bu yangında bizleri derinden üzdü. Yanan evler yerine gelir ama kaybedilen canlar geri getirilemez. Bizlerde bu bilinçle yangınzede ailelerimizi ziyarete geldik. Yangının olduğu günden itibaren devletimiz evleri yanan ailelerin yanında oldu. Acil ihtiyaç duyulan destekler temin edildi. Kalan kısımları ile ilgili Cide Kaymakamımızla istişare ettik. İhtiyaç duyulan önemli bir kısmını inşallah bizler tarafından karşılanacak. Gerekse devletimizin imkanları ile gerekse vatandaşlarımızın destekleriyle gerek bizlerin katkılarıyla mağdur olan ailelerimizin de kendi imkanlarıyla inşallah en kısa zamanda Kurban Bayramına kadar bu evlerin yeniden ayağa kaldırıp, onların Kurban Bayramını huzur içerisinde evlerinde geçirmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah kısa sürede bu evler bitirilir. Ailelerimize geçmiş olsun diyoruz” dedi.



“Soğuksu Bölgesine acil olarak itfaiye aracı gerekli”

Milletvekilliği döneminde 40 köyün bulunduğu Soğuksu bölgesinin acil olarak iki konusunun ön plana çıktığını anlatan iş adamı Murat Demir, “Birincisi 112 Acil servisinin bu bölgede olması gerekiyor. Bunu başardık ve kısa zamanda 112 Acil Servisini bu bölgeye getirdik. Hayati bir önem kazandığını şu anda herkes görebiliyor. İtfaiye aracıyla da ilgili çalışmada bulunamadık. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarının devreye girmesini istiyoruz. Bir şeyler yapılıp kalıcı olmasını istiyorsak bunların peşini bırakmadan takip etmemiz gerekiyor. Bir ödenek üzerinde duracak olursa bir hesap oluşturulur, o hesap üzerinde para toplanır ve buraya bir itfaiye aracı kazandırılır. Soğuksu bölgesinde duran bu araç, acil ihtiyaçta destek gelene kadar yangına müdahale eder. Ramazan Bayramında ihtiyaç sahipleri için koli dağıtılması, elbette bu da önemli ama en önemli ihtiyaç ve yardım itfaiye aracının bu bölgeye konuşlandırılmasıdır. Ben bunu en az 5 yıldır söylüyorum. Bunu devletten beklememize gerek yok, çünkü devletin bazı prosedürleri var. Kısa zamanda çok rahat bir şekilde buraya ihtiyaç duyulan para toplanır ve yangın sırasında anında müdahale edebilecek bir itfaiye aracı buraya kazandırılabilir. Sivil toplum kuruluşlarının bu konuda üzerine düşeni yapmalarını bekliyoruz. Cide ilçe merkezinden ya da Şenpazar ilçe merkezinden Soğuksu bölgesine itfaiye aracı gelene kadar görüldüğü üzere yangın büyüyor ve önüne geçilemiyor” diye konuştu.



“Bu bölgede çıkan yangınlar maalesef felaketle sonuçlanıyor”

Yangınzede aileleri ziyaret eden Cide Kaymakamı Ömer Sağlam ise, “Soğuksu Bölgesinde 40 tane köy var. Burada yaşayan vatandaşların talebi olduğu için söylüyorum. Maalesef burada oluşan her yangın buna benzer felaketlerle sona eriyor. Bazen can kaybı oluyor, bazen mal kaybı oluyor. 5 Mayıs’ta yangının olduğu akşam buradaydık. Sayın Valimizde geldi, yangınzede ailelerle görüştü. Konu o günde gündeme geldi. Burası büyük bir bölge, Cide’den veya Şenpazar’dan bu bölgeye itfaiye aracı gelene kadar yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında bir zaman geçiyor. Bu da uzun bir süre. Bu konuyla ilgili Cide Kaymakamlığı olarak gerekli girişimlerde bulunduk, Sayın Valimizde yangın gecesinde gerekil açıklamaları vatandaşlarımıza bulundu” şeklinde konuştu.

