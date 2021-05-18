Kastamonu’da bir mahalle karantinaya alındı

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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 3 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı.

Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, Çatalzeytin’e bağlı Çepni köyü Sifan Mahallesi’nin 10 gün karantinaya alındı. Sifan Mahallesi'nde bir hanede üç kişinin Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine bulaşma riskini azaltmak için karantina kararının alındığı öğrenildi. Karantina kararı ile birlikte köye giriş çıkışlara izin verilmezken, mahallede güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı. Ayrıca karantina kararıyla mahallede izolasyon kurallarına uyulması istendi.

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