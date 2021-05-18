Taşköprü’de sarımsaklara su verilmeye başladı

Dünya’da en kalitelisi Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yetişen ve bölge halkının ‘beyaz altın’ olarak nitelendirdiği sarımsaklara çapa işleminin ardından su verilmeye başlandı.

Mevsimin bir süre kurak gitmesinin ardından endişelenen sarımsak üreticileri bölgenin en büyük barajı olan Karadere Barajından sulama için yararlanıyor. Üreticiler daha önceden sulama için belirlenen günlerde tarlalarına kurdukları sistemler ile sarımsaklarını sulamaya devam ediyor. Karadare barajına uzak olan sarımsak üreticileri ise son günlerde yağan yağmurla birlikte rahat bir nefes aldı. Bu sezon Taşköprü sarımsağında 2530 bin ton sarımsak rekoltesi bekleniyor.

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