121 kişiye toplam 128 bin TL para cezası

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Kastamonu’da son bir haftada koronavirüs (Covid19) tedbirlerine uymayan 121 kişiye toplam 128 bin 904 TL para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1319 Mayıs tarihinde yapılan denetimlerde maske takmayan 3, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 121 kişiye toplam 128 bin 904 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 5 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği bildirilen açıklamada, bu önlemlere uymayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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