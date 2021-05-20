Devrekani ilçe meydanını yeniden düzenliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Devrekani Belediyesi, ilçe meydanında yenileme ve düzenleme çalışması başlattı.

Devrekani Belediyesi ekipleri, meydan düzenlene çalışmalarına başladı. Bu kapsamda meydanındaki parke taşlarını söken ekipler, söküm çalışmasının tamamlanması sonrasında yeni parke taşlarının serimine başlayacak. Yürütülen çalışmaları yerinde incelemeyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Devrekani meydan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Düzenleme esnasında vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı çok özür dileriz. İnşallah en kısa sürede meydan düzenlememizi tamamlayacağız ve ilçemiz hak ettiği bir meydana kavuşacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.