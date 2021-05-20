Yangında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 8 gün önce sobadan çıkan yangında yaralanan 92 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Yangın, 13 Mayıs Perşembe günü Çatalzeytin ilçesine bağlı Celallar Köyü Pazaryeri Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Tokan'ın (92) evinde meydana geldi. Sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı tahmin edilen yangında evde oturan Hüseyin Tokan yaralandı. Yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Tokan, ardından İstanbul’a sevk edildi. 92 yaşındaki Tokan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. 10 çocuk babası Tokan’ın cenazesi, İstanbul’dan memleketi Celallar köyüne getirilerek aile kabristanlığında toprağa verildi.



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