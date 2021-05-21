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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YER-SİS araştırma projesinin tanıtımı için Webinar düzenlenecek

İHA

YER-SİS araştırma projesinin tanıtımı için Webinar düzenlenecek

Türkiye’deki yerleşim sistemini ve yerleşimler arası ilişkileri yeni dinamikler çerçevesinde tanımlamayı amaçlayan Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri (YERSİS) Projesi tamamlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan YERSİS Projesi’nin sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak. Bu kapsamda, 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Eski Başbakan Yardımcısı ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in açılış konuşmalarını yapacağı Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşları, bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. kurum ve kuruluşların katılım sağlayacağı bir webinar düzenlenecek.

YERSİS paneli yapılacak
Program açılış konuşmalarının ardından ilk etapta ülke çapında 37 bin 36 köy, köyden mahalleye dönüşmüş yerleşim birimi, belde ve beldeden mahalleye dönüşmüş yerleşim yerinde, ikinci etapta ise 997 yerleşim biriminde yapılan YERSİS Tanıtım Sunumu gerçekleştirilecek. Programın panel kısmında YERSİS projesinin çıktıları ve kullanım alanlarına ilişkin bildiriler sunulacak. Kapanış bölümünde ise araştırmayla ilgili katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılacak.

YERSİS verileri 37 bin 36 mahalle ve 997 yerleşim biriminden elde edildi
Türkiye’deki yerleşim sistemini ve yerleşimler arası ilişkileri yeni dinamikler çerçevesinde tanımlamayı amaçlamayan YERSİS, 1982 yılında tamamlanan “Türkiye’de Yerleşme Merkezlerinin Kademelendirilmesi” (YERMEK) çalışmasının devamı niteliği taşıyor. YERSİS kapsamında ilk etapta, ülke çapında 37 bin 36 köy, köyden mahalleye dönüşmüş yerleşim birimi, belde ve beldeden mahalleye dönüşmüş yerleşim yerine 28 farklı kategoriden oluşan kapsamlı ve internet tabanlı bir yüz yüze anket uygulanarak, diğer yerleşimlerle ilişkileri, yerleşimlerdeki üretim yapısını, nüfus hareketliliğini, tesisleri ve yerleşimlerin temel ihtiyaçları belirlendi. Çalışmanın ikinci etabında ise 997 yerleşim biriminde ilçelerin en çok hangi ilçe veya iller ile ulaşım ilişkisi içerisinde olduğu ve bu ulaşım türü ve sıklığı tespit edildi.

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