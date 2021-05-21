Tosyalılar yağmur duasına çıktı

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde havaların kurak gitmesi nedeniyle yağmur duası yapıldı.

Havaların kurak gitmesi ve tarım arazilerinin susuz kalması nedeniyle Tosya ilçesine bağlı Akbük Köyü’nde yağmur duası yapıldı. Köylüler erken saatlerden itibaren Köyün Aluç Mevkiinde toplanarak yağmur duasının başlamasını bekledi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’in de katıldığı yağmur duasında okunan Kur’anı Kerim’in ardından yağmurun yağması için dua ve niyazda bulunuldu. Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan yağmur duasında yemek kısmı iptal edilerek kesilen kurban Tosya Kaymakamlığı Aşevine bağışlandı.

Yağmur Duasının ardından açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Akbük Köyümüzün Aluç Mevkii'nde gerçekleştirdiği yağmur duasına katıldık. Pandemi tedbirleri nedeniyle açık alanda gerçekleştirilen ve yemek kısmı iptal edilen dua merasiminde, kesilen kurban aşevimize bağışlandı. Köylülerimizin kurbanını ve dualarını Rabbim kabul ve makbul eylesin” diye konuştu.

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