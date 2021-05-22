Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü Oyun oynarken köpeğin saldırdığı çocuğun kafası parçalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü Oyun oynarken köpeğin saldırdığı çocuğun kafası parçalandı

İHA

Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü Oyun oynarken köpeğin saldırdığı çocuğun kafası parçalandı

Kastamonu’da arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, ölümden döndü. Çocuğun kafatasında derin yarıklar oluşurken eli, kolu, yüzü ve sağ gözünde de yara ve çizikler oluştu.
Kastamonu’nun merkeze bağlı Yürekveren köyünde ikamet eden Hakkı Pideci’nin oğlu 8 yaşındaki Şevket Pideci, arkadaşlarıyla birlikte köy meydanında oyun oynadığı sırada komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı. Oyun oynayan diğer çocuklar köpeğin saldırısından kurtulurken Şevket Pideci ise köpeğin pençelerinin ve dişlerinin hedefi oldu. Köpeğin saldırısıyla kafatasında, sağ gözünde, elinde, kolunda ve yüzünde derin çizikler ve yarıklar oluşan küçük çocuk, birlikte oyun oynadığı çocukların haber vermesiyle ölümden kurtuldu. Olay yerine gelen çocukların velileri, Pideci’yi güçlükle köpeğin saldırısından kurtardı.
Ağır yaralı çocuk ameliyata alındı
Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Pideci, ardından Plastik Cerrahisi tarafından ameliyata alındı. Kafatasındaki yarıklara dikiş atılan Şevket Pideci’nin ayrıca sağ gözü de kör olmaktan kurtarıldı. Elindeki, kolundaki ve yüzündeki pençe ve diş izlerine de pansuman yapılan Şevket Pideci, hayati tehlikeyi atlatmasıyla birlikte normal odaya alındı. Köpeğin saldırısından dolayı büyük korku ve panik yaşayan Şevket Pideci’nin ise konuşmakta güçlük çektiği ve zaman zaman ağladığı öğrenildi.
"Allah korudu, bunun daha da kötüsü olabilirdi”
Yaşanan olay sırasında köyde bulunmayan ve işte olduğu öğrenilen 8 yaşındaki Şevket Pideci’nin babası Hakkı Pideci, “Olay günü köyde yoktum ben. Telefon açtılar, bende apar topar hastaneye geldim. Oğlumu ambulansa hastaneye getirdiler ve hemen ameliyata aldılar. Ameliyattan çıktı ve şu anda bu halde. Ufak tefek sıkıntıları var şu anda ama ilk günkünden çok daha iyi. Herkes çocuğuna sahip çıksın, köpeği olanda hayvanına sahip çıksın. Allah korudu, bunun daha da kötüsü olabilirdi” dedi.
"Kafasına ve vücudunun bazı yerlerine dikiş atıldı”
Şevket’in köy meydanında çocuklarla oyun oynarken köpeğin saldırdığını anlatan Hakkı Pideci ise, “Olay, çocuklarla oyun oynarken yaşanmış. Köy içerisinde arkadaşlarıyla oynuyormuş. Köpek saldırıyor. Ondan sonra öbür çocuklar kaçıyor fakat Şevket kaçamıyor. Arkadaşı bağırıyor, Şevket’e köpek saldırdı diye. Komşuların gelmesiyle köpek kaçıp gidiyor. Olay bu şekilde oluyor. Ondan sonra alıp ambulansa hastaneye getirmişler. Burada tedavi ediyorlar. Kafasına ve vücudunun bazı yerlerine dikiş atıldı” diye konuştu.
"Şu an iyiyim, kendimi üzgün hissediyorum"
Köpeğin saldırdığı Şevket Pideci ise, şu anda iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Şu an iyiyim, kendimi üzgün hissediyorum. Daha da iyi olacağım, yemek de yiyebiliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeraltından ekonomiye yıllık 545 bin TL'lik katkı
YEREL HABERLER Yeraltından ekonomiye yıllık 545 bin TL'lik katkı
Tosyalılar yağmur duasına çıktı
YEREL HABERLER Tosyalılar yağmur duasına çıktı
YER-SİS araştırma projesinin tanıtımı için Webinar düzenlenecek
YEREL HABERLER YER-SİS araştırma projesinin tanıtımı için Webinar ...
Seyir halindeki kamyon alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Talaş yüklü kamyon seyir halindeyken alev topuna döndü
YEREL HABERLER Talaş yüklü kamyon seyir halindeyken alev topuna ...
Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol ...
Kastamonu'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Kastamonu'da orman yangını (2)
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu
Yangında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yangında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Kastamonu'da orman yangını
YEREL HABERLER Kastamonu'da orman yangını
Huzurevi ve yaşlı bakım merkezi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Huzurevi ve yaşlı bakım merkezi için imzalar atıldı
Devrekani ilçe meydanını yeniden düzenliyor
YEREL HABERLER Devrekani ilçe meydanını yeniden düzenliyor
121 kişiye toplam 128 bin TL para cezası
YEREL HABERLER 121 kişiye toplam 128 bin TL para cezası
Çiftçinin manda anonsu gülümsetti Hayvan gübresine saplanan manda, traktör yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Çiftçinin manda anonsu gülümsetti Hayvan gübresine ...
Hesabına yanlışlıkla yatırılan 150 bin lirayı geri iade etti Nafaka mağdurundan örnek davranış Parayı iade ettiği şahıs tarafından ödüllendirildi
YEREL HABERLER Hesabına yanlışlıkla yatırılan 150 bin lirayı geri ...
Cide'de yaşanan heyelan yolu kapattı
YEREL HABERLER Cide'de yaşanan heyelan yolu kapattı
Gece saatlerinde yanan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Gece saatlerinde yanan ev kullanılamaz hale geldi