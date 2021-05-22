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70 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyon GPS sinyali ile 10 saatte bulundu Uçuruma yuvarlanan dondurma kamyonu sürücüsü yaralı kurtarıldı

İHA

70 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyon GPS sinyali ile 10 saatte bulundu Uçuruma yuvarlanan dondurma kamyonu sürücüsü yaralı kurtarıldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde GPS sinyali kaybolan dondurma kamyonu, şirketin ihbarının ardından yaklaşık 10 saat sonra 70 metre uçuruma yuvarlanmış halde bulundu. Araç takip sistemi ile bulunan kamyonun sürücüsü ise yaralı kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde dondurma dağıtım şirketi, İnebolu ilçesine bağlı Atabeyli Köyünden Hörmetli köyü istikametine seyir halinde olan B.S.D. idaresindeki dondurma kamyonundan araç takip sistemi GPS sinyalinin kesildiğini ve bir daha sürücüye ulaşamadıkları ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sinyalin son görüldüğü bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Havanında karanlık olması nedeniyle yaklaşık 10 saatlik bir aramanın ardından gece yarısı dondurma kamyonunun izine ulaşabildi. Yaklaşık 70 metre derinliğindeki uçuruma uçtuğu belirlenen dondurma kamyonu, ağaçlara takılarak durabildiği görüldü. Dondurma kamyonunun sürücüsü B.S.D. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri, jandarma ekiplerinin de desteğiyle yaralı sürücüyü uçurumdan çıkartarak İnebolu Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan B.S.D, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Sürücünün de kurtarılmasının ardından jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza yapan dondurma kamyonunun uçurumdan vinç yardımıyla kurtarılacağı öğrenildi.

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