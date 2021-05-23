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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Belediyespor, kupada adını finale yazdırdı

İHA

Kastamonu Belediyespor, kupada adını finale yazdırdı

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Yenimahalle Belediyespor’u 4325 yenerek adını finali yazdırdı.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Kastamonu Belediyespor, Ankara temsilcisi Yenimahalle Belediyepor’u Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda konuk etti. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı 2015 Kastamonu Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi. Özellikle ikinci yarıda ilk yarıya oranla daha temkinli oynayan Kastamonu Belediyespor, rakibinin ataklarına iyi savunma ile cevap verdi. Oyun hakimiyetini elinden bırakmayan Kastamonu Belediyespor, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında rakibini 4325 mağlup etti. İlk müsabakayı 3936 kazanan Kastamonu Belediyespor adını finale yazdırdı.

Finalin adı belli oldu
THF tarafından tarihi ve yeri daha sonra açıklanacak olan Türkiye Kupası finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Kastamonu Belediyesi GSK mücadele edecek. Kastamonu Belediyesi GSK, yarı finalde Yenimahalle Belediyespor’u, İzmir Büyükşehir Belediyespor da Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü’nü saf dışı bıraktı.
Kastamonu Belediyespor Antrenörü Serkan İnci, yaptığı açıklamada, "Öncelikle Yeni Mahalle Takımı'nı verdikleri mücadele için tebrik ediyorum. Yarı finaldeki ikinci maçımızı da kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ama finalde oynayacağımız rakibi beklemeye başladık. Lig şampiyonu da olduk. Sporcularımı tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bizim hedefimiz son maçımızı da kazanarak Türkiye kupasını Kastamonu’ya getirmek. Cuma günü oynayacağımız maça odaklandık" dedi.
Takımın başarılı oyuncularından Betül Yılmaz ise, "Maç bizim için zor oldu. Uzun süre ardı ardına maç oynadığımız için bizler de yorulduk. Sezonun da sonu geldi. Son finalimizi oynayacağız. Türkiye Kupasını da alıp başarımızı onunla da taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.
Takım Kaptanı Serpil İskenderoğlu da, "Öncelikle Yeni Mahalle karşılaşmasında istediğimiz sonucu aldık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

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