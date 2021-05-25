Hanönü ormanlarında artan ağaç kurumaları incelemeye alındı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesi ormanlarında son zamanlarda çam ve ardıç ağaçlarında kurumaların artması sonrasında üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü inceleme başlattı.

Ormanlarda yapılan incelemelerin ardından kurumaların tesbiti yapıldı ve yapılan açıklamaya göre, 2020 Yılının ikinci altı aylık döneminde Kastamonu Amasya Kırşehir illerini kapsayan alanlarda son yetmiş yılın en kurak dönemi olarak kayıtlara geçti. Ormanlarda kuraklık sonucu kurumalar vejetasyon mevsimi sonunda ve 2021 yılı başında genel sahanın tamamında heterojen ve yer yer homojen şekilde etki etti. 2021 yılı başında Şubat ayında kurumaların tespiti kayda girdi. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü OZM Şube Müdürü Murat Nuri Baykalı tarafından mahallinde yapılan incelemelerde, çam sahalarında kurumalarda mantar zararına dair emareler görüldüğü, alanda ileri laboratuvar tetkiklerinin uygulanmasının yararlı olacağı kanaatine varıldı.

Tespitin ardından üniversiste akademisyenlerinin aralarında olduğu teknik heyetle birlikte Orman Bölge Müdürlüğü teknik kadrosu ile Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü’nde arazi incelemesi yaptı. İncelemede çam ağaçlarındaki kurumaların fizyolojik kaynaklı kuraklık sebebiyle olduğu temel görüşüne ulaşıldı. Heyet, mantar konusunda fitopatoloji uzmanlarının da sahayı değerlendirmesinde fayda olduğunu belirtti. Devam eden incelemede ise kuruyan ağaçların alandan uzaklaştırılması, bahar yağışları sonrası sahanın gözlem altında tutulması ve böceklenmenin engellenmesi kararına varıldı.

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