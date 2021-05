E-Twinning projesi ile öğrenciler, korona stresinden uzak kaldı

Ağlı Nedime Kaya Ortaokulu’nun da ortak olduğu eTwinning projesi sayesinde 111 öğrenci ve veli, korona virüs sürecinde yaşanan stres, kaygı ve gerginlikten uzak kalarak, çeşitli aktivitelerle vakit geçirdi.

Türkiye, Romanya, İtalya ve İspanya’nın ortaklığı ile yürütülen 9 şehirden 10 okulun ortak olduğu “Mind Full Of Mindful” adlı eTwinning projesinde şu ana kadar 111 öğrenci ve veli yararlandı. Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde bulunan Nedime Kaya Ortaokulu’nun de ortak olduğu proje kapsamında 111 öğrenci ve veli, korona virüsün vermiş olduğu stres, kaygı ve gerginlikten uzaklaşarak, çeşitli aktiviteler yapma imkanı buldu. Öğrenciler, ayrıca yabancı dil olarak konuştukları İngilizcelerini de geliştirdi. Ağlı Nedime Kaya Ortaokulu Müdürü Turan Kebapcı, okullarında 2014 yılından bu yana aktif bir şekilde projeler yürüten, ulusal ve uluslararası yarışmalarda okullarını temsil eden Türkçe Öğretmenleri Asuman Aydın’ın bu yıl da “Mind Full Of Mindful” adlı eTwinning projesi ile öğrencilerini uluslararası bir eğitim platformuna dahil edip başarılı çalışmalar yürütmesinden dolayı kutladığını kaydetti.

“Mınd Full Of Mındful” eTwinning projesine 4 ülke ortak oldu

8 aydır başarılı bir şekilde yürüttükleri “Mınd Full Of Mındful” isimli eTwinning projesine Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İspanya ve Romanya’nın da ortak olduğunu belirten Ağlı Nedime Kaya Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Asuman Aydın, “Projemizde, derslerden önce uygulayacağımız farkındalık egzersizleri ile öğrencilerimize duygularını yönetmede yardımcı olmayı hedefliyoruz. Özellikle Covid19 süresince uzaktan eğitim döneminde duygusal bağımız zayıfladığı için bu tarz egzersizler ile onlara yine yakın olduğumuzu hissettirmek ve aşamadıkları kaygıları varsa bu sorunlarını birlikte çözümlemek istiyoruz. Sonrasında öğrencilerimiz bu egzersizleri kendileri de günlük hayatlarında kullanarak bunu yaşam biçimi haline getirip, stresli anlarıyla başa çıkabileceklerdir” dedi.



“Projeden 111 öğrencimiz faydalandı”

Şu ana kadar projeden 111 öğrenci ve velinin yararlandığını anlatan Ağlı Nedime Kaya Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Asuman Aydın, “2020 yılının Ekim ayında başlayan projemiz 2021 Mayıs Ayı sonuna kadar devam etmektedir. Proje ismimiz Türkçe “farkındalık” anlamına gelmektedir. Amacımız öğrencilerimizi, özellikle Covid19 salgın sürecinin oluşturduğu stres, kaygı ve gerginlikten uzak tutup yaşadıkları anda kalabilmelerini sağlayarak farkındalık oluşturan, olumlu duygularını keşfedebilecekleri aktiviteler yaptırmaktı. Projemizin 8 aylık sürecine baktığımızda nefes çalışmaları, farkındalık, meditasyon ve kendini keşfetme yollarıyla ilgili birçok etkinliğe yer verip farkına vardığımız duygu ve düşüncelerimizi birçok web 2.0 aracı kullanarak, eğlenceli atölyelerle ifade ettik. Hem kendi derslerimizle hem de disiplinler arası yaklaşımla müfredatlarımızla ilişkilendirip uyguladığımız bu proje ile 111 öğrencimiz ve velimiz ile bizler de derin bir nefes alıp akıp giden zamana bir set çekip hissedemeden yitirdiğimiz bütün duygularımızın farkına varmayı başardık. Alanında uzman eğitmen ve yazarlarla söyleşiler yaptık; takım ve grup çalışmaları halinde şiirler yazdık, motivasyon cümleleri kurarak kitap ayraçları tasarladık. 2021 yılı için güzel dileklerimizi videolaştırdık, keyifli ve keyifsiz anlarımızı günlüğümüze not ettik, duygu termometreleri hazırlayıp hislerimizi eğlenceli yollarla ifade ettik. Doğa yürüyüşleri yapıp tabiattan ilham alıp eserler meydana getirdik, dinlediğimiz hikâyelerden kendimize notlar çıkarıp çeşitli teknolojik platformlarda paylaştık. Aylık çalışmalarımızı hazırladığımız dijital gazetelerle paylaştık, final ürünü olarak birlikte tasarladığımız oyunumuzu okul takımları ve toplu bir şekilde oynayıp hedeflerimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.



“Öğrencilerimiz, proje sayesinde yabancı dillerini de geliştirdi”

Öğrencilerin proje sayesinde yabancı dil olan İngilizcelerini daha da geliştirdiklerini belirten Aydın, “Bütün bu kazanımların yanında öğrencilerimizin, her daim hayatında olan interneti daha güvenilir bir şekilde nasıl kullanabileceklerini seminerler/eğitimler düzenleyerek öğrenmelerini sağladık. Ayrıca şunu da özelikle belirtmek isterim ki yabancı ortaklı bir Avrupa projesinde yer almak öğrencilerimizde yabancı dil öğrenme noktasında olumlu bir bilinç oluşturdu. Projemizin ortak dili İngilizce olduğu için Türk öğrencilerimiz bütün etkinlik ve atölyelerde kendilerini İngilizce olarak ifade edebilmek için büyük bir gayret gösterip yabancı dil öğrenme gerekliliğinin de önemini kavramış oldular” şeklinde konuştu.



Projeye, 4 ülkeden 9 şehir ve 10 okul ortak oldu

İzmir/Çiğli TÜPRAŞ Mahmut Esat Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Duygu Özdamarlar ve Gülen Kora Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Fatma Konay tarafından kurulan projeye Türkiye’den Kastamonu/Ağlı Nedime Kaya Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Asuman Aydın, Tokat Bozatalan Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kalkan, Kocaeli/Çayırova 24 Kasım Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Gülser Akbaş, Eskişehir/Odunpazarı Sami Sipahi Ortaokulu Rehber Öğretmeni Nejla Özkan, Tekirdağ/Çorlu Cezzar Mustafa Ersin Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Fatih Zengin; İtalya Ottone’den MariaPaola Entossı, İspanya Valdepeas’tan Paqui Crespo Jımenez ve Romanya Dasclu’dan Anca Bercea ortak oldu.

