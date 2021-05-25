KOM ekiplerinden kaçak içki operasyonu

Kastamonu'da polisin bir adrese düzenlediği kaçak içki operasyonunda 3 şişe kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkollü içki imal ve ticaretinin engellenerek, bu ürünlerin toplum sağlını tehdit etmesinin önüne geçmek amacıyla bir ikamette yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 5 şişe alkollü içki, 3 şişe viski, 4 adet aroma ve solüsyon ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.