KUZKA tarafından 350 minik öğrenciye verilen programlama eğitimi tamamlandı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen Scratch Programlama Eğitimleri tamamlandı. Etkinlik kapsamında yaklaşık 350 minik öğrenciye Scratch Programlama eğitimi verildi.

Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında KUZKA tarafından İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından verilen Scratch Programlama Eğitimleri tamamlandı. TR82 Bölgesi’nde bulunan ilk ve ortaokul düzeyinde eğitim gören 3., 4., 5., 6. ve 7’nci sınıflara yönelik düzenlenen eğitimlere yaklaşık 350 öğrenci katıldı.



Çocuklara oyun programlama eğitimi verildi

Scratch Programlama Eğitimi’nde çocuklara programlama ile tanışmaları ve blok tabanlı oyun tasarımının temellerine sahip olmalarının sağlanması amacıyla çevrimiçi ortamda 1,5 saat süreli eğitimler verildi. Blok tabanlı programlama uygulamalarından Scratch hakkında bilgilerin verildiği eğitimde, giriş seviyesinde temel bilgileri alan öğrencilere Scratch’e giriş, bloklar ve ara yüz tanıtımı, algoritma komutlarının kullanımı ve diğer Scratch proje örnekleri sunuldu.

Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında “Çocuklarda Girişimcilik Kültürünün Oluşturulması” amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen eğitim, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki 713 yaş grubundaki öğrencilerin kodlama ve sistematik düşünme temel becerileri ile algoritmik düşünme ve bilgiişlemsel düşünme becerilerini kazanmalarını hedefliyor.

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