Tosya'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

DHA

Tosya'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı


TOSYA(Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Tosya D-100 karayolu üzerindeki Zincirlikuyu mevkiinde meydana geldi. Abdi Düzenli yönetimindeki 10 ADU 26 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Abdi Düzenli ve Ümmiye Düzenli yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tosya TOSYA(Kastamonu), (DHA)
2021-05-26 18:34:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attı
YEREL HABERLER Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğu ...
Muhtarı vefat eden mahallede seçim yapılacak
YEREL HABERLER Muhtarı vefat eden mahallede seçim yapılacak
‘Vocathlon University Temel Girişimcilik Kampı’ başvuruları başladı
YEREL HABERLER ‘Vocathlon University Temel Girişimcilik Kampı’ ...
KUZKA tarafından 350 minik öğrenciye verilen programlama eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER KUZKA tarafından 350 minik öğrenciye verilen ...
KOM ekiplerinden kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER KOM ekiplerinden kaçak içki operasyonu
61 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER 61 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
E-Twinning projesi ile öğrenciler, korona stresinden uzak kaldı
YEREL HABERLER E-Twinning projesi ile öğrenciler, korona stresinden ...
Elektrikli el malzemelerini çalıp kaçarken terminalde yakalandı
YEREL HABERLER Elektrikli el malzemelerini çalıp kaçarken terminalde ...
Hanönü ormanlarında artan ağaç kurumaları incelemeye alındı
YEREL HABERLER Hanönü ormanlarında artan ağaç kurumaları incelemeye ...
Hayvan otlattığı çorak araziye, diktiği 100 bin fidanla hayat verdi Ağaç sevgisini memleketine kurduğu 500 dönümlük ormana dönüştürdü Elleriyle fidan diktiği ormana gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Hayvan otlattığı çorak araziye, diktiği 100 bin ...
Kastamonu’da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da uyuşturucu ile yakalanan şahıs ...
Ağaçlandırma sahasında mantar toplayanlara 18 bin lira ceza
YEREL HABERLER Ağaçlandırma sahasında mantar toplayanlara 18 bin ...
Başkan Vidinlioğlu, saha çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu, saha çalışmalarını inceledi
Yarım asrı deviren hastane, yapılacak yatırımla Avrupa’nın gözbebeği olacak Yarım asrı deviren hastaneye 150 milyon liralık yatırım yapılacak
YEREL HABERLER Yarım asrı deviren hastane, yapılacak yatırımla ...
İnşaattan düşen usta ağır yaralandı
YEREL HABERLER İnşaattan düşen usta ağır yaralandı