Belediye serasında üretilen 60 bin ata tohumu fideleri vatandaşlara dağıtıldı Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Bizim anlayışımız üreten Belediyecilik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye serasında üretilen 60 bin ata tohumu fideleri vatandaşlara dağıtıldı Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Bizim anlayışımız üreten Belediyecilik”

İHA

Belediye serasında üretilen 60 bin ata tohumu fideleri vatandaşlara dağıtıldı Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Bizim anlayışımız üreten Belediyecilik”

Kastamonu'da belediyenin seralarında ata tohumlarından üretilen 60 bin fide, korona virüs salgını sebebiyle evlerinde kalan vatandaşlara dağıtıldı.
Kastamonu Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan serada 60 binden fazla atalık tohum diye tabir edilen fide üretti. Üretilen fideler, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtım törenine Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Nuray Çolak ve Nejdet Karahasanoğlu ile belediyenin birimlerinde görev çalışanlar da katıldı. Başkan Vidinlioğlu, sosyal mesafe korunarak sıraya giren vatandaşlara Belediye Başkan Yarımcıları ile birlikte atalık tohum diye tabir edilen fidelerden dağıttı.

“Seramızda ürettiğimiz 60 binden fazla ata tohumu fidemizi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz”
Her geçen yıl ata tohumu üretim sayısını arttırmak istediklerini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Bu yıl atalık tohumlardan ürettiğimiz 60 bin fideyi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Özellikle çocuklarımızın toprak ile barışık büyümeleri domates, biber ve salatalığın markette değil toprakta yetiştiğini öğrenmeleri gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin civarında fide dağıttık. Bu sene rakamı biraz daha arttırdık. 60 bin atalık tohumlarımızdan ürettiğimiz fidemizi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Geçen sene bahçemde yetiştirdiğim domateslerden gösterdim. Bunlar bizim atalık tohumlarımız. Benim kendi merakımda olduğu için biriktirdiğim atalık tohumlardan fide ürettik. Bir kısmını da dışarıdan bulmuştuk. Onlardan ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımıza dağıtmış oluyoruz. Tabi bir yılı aşkın süredir pandemiyle mücadele ediyoruz. Pandemi ile mücadelede toprağın ne kadar kıymetli olduğunu, betonun yenmediğini yeşilliğe, ağaçlara, çiçeklere, börtü böceğe bile ne kadar hasret kaldığımızı görmüş olduk” dedi.

“Üretmekten başka çaremiz yok”
Üretmekten başka çarelerinin olmadığını vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “Üretmek içinde toprağı sevmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarımız bu işte çevre duyarlılığı bakımdan okulda her türlü eğitimi alıyorlar. Atalık tohumlarımız noktasında da onları mutlaka teşvik etmemiz gerekiyor. Toprakla barışık büyümeleri lazım. Domatesin, salatalığın, biberin, patlıcanın markette veya manavda üretilip alınan bir şey olmadığını bunların hepsinin topraktan geldiğini öğrenmeleri gerekiyor. Bunun içinde toprak sevgisini, bitki sevgisini ve tabiat sevgisini çocuklarımıza aşılamamız gerekli. Bu yönde bizimde çalışmalarımız sürüyor. İnşallah önümüzdeki süreçte sayıyı çok daha fazla arttırarak fide dağıtımını geliştireceğiz. Park ve Bahçe Müdürlüğümüzü yeni yerleşkesine taşıyacağız. Orada daha büyük seramız olacak. İnşallah fide dağıtım rakamını daha üst seviyelere taşıyacağız” diye konuştu.

“Anlayışımız üreten Belediyecilik”
Sadece fide üretmediklerini ayrıca çevreyi de güzelleştirdiklerini anlatan Başkan Vidinlioğlu, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz sadece fide üretmiyor. Şehrimize parklar kazandırıyor ve mevcut parkları ve çevreyi güzelleştiriyor. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazlasını yapacağız. Burada hepimize iş düşüyor. Toprak sevgisini hepimizin kazanması gerekiyor. Tekrar söylüyorum üretim, üretim, üretim Bizim belediyecilik anlayışımız da üreten belediyecilik çok önemli. Yaptığınız binalardan çok daha önemli olan şey bu tarz etkinliklere verdiğiniz önem ve sosyal belediyecilik. İnşallah imkanlar ölçüsünde bizde hizmetlerimize bir yenisini ekliyoruz. Çok daha sağlıklı günlerde tekrar buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Fide dağıtımı için Belediyemize teşekkür ediyorum”
Fide dağıtımı için Kastamonu Belediyesine teşekkür eden Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez ise şöyle konuştu: “Kastamonu Belediyemizin mahallemizin sınırları içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğünde dağıtmış olduğu atalık tohum fidanlarını vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Evvela Kastamonu Belediyemize bu iş için minnettarım. Bende bir çiftçinin evladıyım, bende topraktan gelen bir insanım. Bundan dolayı gayet mutlu ve memnunun. İnsanlar, bir iki fide aldıktan sonra mutlu olduklarını görüyorum. Çocukların mutlu olduğunu görüyorum. Bu mahallenin muhtarı olarak hem de mahallemiz adına Kastamonu Belediyesine teşekkür ediyorum.”

Kastamonu kendi sebzesini üretiyor
Öte yandan, ata tohumlarına sahip çıkmak, vatandaşlara toprak sevgisini kazandırmak, betona sıkışıp kalmış gündelik hayatta anlamlı bir değişiklik yapmak adına “Kastamonu kendi sebzesini üretiyor” sloganıyla başlatılan fide dağıtımı çerçevesinde geçtiğimiz yılda 45 binden fazla ata tohumu fide vatandaşlara dağıtılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

43 gündür korona tedavisi gören Eriş, helikopterle İzmir’e sevk edildi
YEREL HABERLER 43 gündür korona tedavisi gören Eriş, helikopterle ...
Tosya'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tosya'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 ...
Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attı
YEREL HABERLER Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğu ...
Muhtarı vefat eden mahallede seçim yapılacak
YEREL HABERLER Muhtarı vefat eden mahallede seçim yapılacak
‘Vocathlon University Temel Girişimcilik Kampı’ başvuruları başladı
YEREL HABERLER ‘Vocathlon University Temel Girişimcilik Kampı’ ...
KUZKA tarafından 350 minik öğrenciye verilen programlama eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER KUZKA tarafından 350 minik öğrenciye verilen ...
KOM ekiplerinden kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER KOM ekiplerinden kaçak içki operasyonu
61 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER 61 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
E-Twinning projesi ile öğrenciler, korona stresinden uzak kaldı
YEREL HABERLER E-Twinning projesi ile öğrenciler, korona stresinden ...
Elektrikli el malzemelerini çalıp kaçarken terminalde yakalandı
YEREL HABERLER Elektrikli el malzemelerini çalıp kaçarken terminalde ...
Hanönü ormanlarında artan ağaç kurumaları incelemeye alındı
YEREL HABERLER Hanönü ormanlarında artan ağaç kurumaları incelemeye ...
Hayvan otlattığı çorak araziye, diktiği 100 bin fidanla hayat verdi Ağaç sevgisini memleketine kurduğu 500 dönümlük ormana dönüştürdü Elleriyle fidan diktiği ormana gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Hayvan otlattığı çorak araziye, diktiği 100 bin ...