Kastamonu’da D-100’de kamyonet devrildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da D-100’de kamyonet devrildi

İHA

Kastamonu’da D-100’de kamyonet devrildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda kamyonetin devrilmesi neticesi 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinden Osmancık istikametine seyir halinde olan Abdi D. idaresindeki 10 ADU 26 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulanan Ümmiye D. (59) yaralandı. Yaralı yolcu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından Tosya Bölge Trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Virajı alamayan tır, yolu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Virajı alamayan tır, yolu ulaşıma kapattı
Belediye serasında üretilen 60 bin ata tohumu fideleri vatandaşlara dağıtıldı Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Bizim anlayışımız üreten Belediyecilik”
YEREL HABERLER Belediye serasında üretilen 60 bin ata tohumu ...
43 gündür korona tedavisi gören Eriş, helikopterle İzmir’e sevk edildi
YEREL HABERLER 43 gündür korona tedavisi gören Eriş, helikopterle ...
Tosya'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tosya'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 ...
Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attı
YEREL HABERLER Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğu ...
Muhtarı vefat eden mahallede seçim yapılacak
YEREL HABERLER Muhtarı vefat eden mahallede seçim yapılacak
‘Vocathlon University Temel Girişimcilik Kampı’ başvuruları başladı
YEREL HABERLER ‘Vocathlon University Temel Girişimcilik Kampı’ ...
KUZKA tarafından 350 minik öğrenciye verilen programlama eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER KUZKA tarafından 350 minik öğrenciye verilen ...
KOM ekiplerinden kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER KOM ekiplerinden kaçak içki operasyonu
61 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER 61 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
E-Twinning projesi ile öğrenciler, korona stresinden uzak kaldı
YEREL HABERLER E-Twinning projesi ile öğrenciler, korona stresinden ...
Elektrikli el malzemelerini çalıp kaçarken terminalde yakalandı
YEREL HABERLER Elektrikli el malzemelerini çalıp kaçarken terminalde ...
Hanönü ormanlarında artan ağaç kurumaları incelemeye alındı
YEREL HABERLER Hanönü ormanlarında artan ağaç kurumaları incelemeye ...
Hayvan otlattığı çorak araziye, diktiği 100 bin fidanla hayat verdi Ağaç sevgisini memleketine kurduğu 500 dönümlük ormana dönüştürdü Elleriyle fidan diktiği ormana gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Hayvan otlattığı çorak araziye, diktiği 100 bin ...