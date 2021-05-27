Tartışma kanlı bitti



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da Sabri Bulut (38), sokakta tartıştığı Volkan Y. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Mehtap Sokak üzerinde buluşan Sabri Bulut ile Volkan Y., bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı, Volkan Y., tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkarıp, Sabri Bulut'a ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sabri Bulut, hayatını kaybetti. Bulut'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli Volkan Y. ise suç aleti tabanca ile birlikte Şehit Polis Recep Şahin Polis Merkezi Amirliğine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-05-27 15:47:19



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