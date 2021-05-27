KOM ekiplerinden kaçak tütün operasyonu

Kastamonu'da KOM ekipleri, 2 iş yeri ve 1 evde yaptıkları aramada 29,5 kilogram açık kıyılmış tütün ile 13 bin 730 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak tütün ve yan ürünleri satışının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tosya’da 2 iş yeri ve 1 ikamette arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 29,5 kilogram kilogram açık kıyılmış tütün ve 13 bin 730 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında ise "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli ve idari işlem yapıldı.

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