Türkiye’de ilk kez online üzerinden genel kurul toplantısı gerçekleştirildi TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: “200 bin işletmeye 150 milyar lira kredi desteği sağlandı”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türkiye’de ilk kez online üzerinden dijital ortamda Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 200 bin işletmeye 150 milyar lira kredi desteği sağladıklarını belirterek, yeni reformların biran önce alınmasının gerektiğini kaydetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 7677. Genel Kurul Toplantısı, 365 oda ve borsadan genel kurul delegelerinin katılımıyla Covid19 tedbirleri nedeniyle elektronik ortamda gerçekleştirildi.

İlk olarak kayıt işlemlerini yapan delegeler, daha sonra TOBB’da düzenlenen genel kurul çalışmalarını takip ettiler. TOBB’da ki programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu’nun da katılım gösterdiği genel kurulda, çevrimiçi bağlantıyla toplantıya katılan delegeler, maske ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek genel kurulda dikkate sunulan maddeleri dijital olarak oyladı.



“Ülkelerin, aşı üretimi ve dağıtımı konusunda birlikte çalışması lazım”

Genel Kurulda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Küresel ekonominin genelinde 2021’de ve 2022 yılında toparlanma öngörülmektedir. Bu toparlanmanın bölgeler ve ülkeler arasında farklı olması beklenmektedir. Ülkelerin farklı iyileşme süreçlerinin küresel gelir dengesizliğinin daha da artmasından endişe ediliyor. Salgın ile birlikte dijitalleşmenin ve otomasyonun daha da hız kazandığı görülmektedir. Küresel bazda sanayi üretimi hızla salgın öncesindeki seviyelere geri dönerken turizm ve seyahat başta olmak üzere pek çok hizmet sektöründe pandemi kontrol altına alınmadan kalıcı bir toparlanma beklenmiyor. Uluslararası mal ve ticaret hacimleri ise salgın öncesi seviyelere yaklaşmaktadır. Özetle küresel ekonomik görünüm virüs ve aşılar arasındaki yarışa bağlıdır. Aşılarla ilgili yeni ilerlemeler olumlu etkiyi artırırken yeni virüs varyantlarının ortaya çıkması bu görünümü olumsuz etkileyecektir. Uluslararası arenada her şeyden önce ülkelerin aşı üretimi ve dağıtımı konusunda birlikte çalışması gerekmektedir. Tüm Dünya’da normal bir yılda üretilen aşı seviyesinin üç katından fazla aşı üretilmeye çalışılıyor. Ayrıca Dünya nüfusunun 5’te 1’ini oluşturan ülkelerin üretilecek dozların yarısını şimdiden satın almış olması da aşıya erişimlerde problemlere yol açıyor” dedi.



“Yeni reformlarla salgın sonrasına hazırlanmamız gerekiyor”

Türkiye’nin ekonomisinin salgından önce zaten düşük büyüme temposunda olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Salgınla birlikte sıkıntılarda büyüdü. Hem ekonomik hareketlilik hem de uluslararası ticaret hacmi daraldı. Buna rağmen özel sektörümüz dinamik ve yeni koşullara hızla adapte olan yapısı sayesinde 2020 yılını küçük bir büyüme ile kapattı. Fakat bu büyüme her sektörde veya her firmada yaşanmadı. Bu büyümenin bereketini herkes hissetmedi. Ayrıca ülkemiz ekonomisini olumsuz etkileyen ve kırılgan hale getiren faktörlerle de karşı karşıya kaldık. Başta döviz kurları ve faizler olmak üzere hepimiz bunların farkındayız ve ilgili yerlerle de paylaşıyoruz. Bunların çözümü için reformlara odaklanmamız lazım. Hem salgın sonrasındaki döneme hazır olmamız lazım hem de yatırımcılara güven verecek bir program tasarlanmalıdır” diye konuştu.



“200 bin işletmeye 150 milyar lira kredi desteği sağlandı”

Kredi Garanti Fonu teminatıyla kamu bankalarından düşük faizli kredi paketleri çıkartıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Böylelikle 200 bin işletmeye 150 milyar lira kredi desteği sağlandı. Ekonomik sıkıntıların en yoğun hissedildiği dönemlerde de bildiğiniz gibi Nefes Kredisi kampanyaları yaptık. Elimizdeki tüm kaynakları, bankaların kaynaklarıyla birleştirerek üyelerimize düşük maliyetli kredi destekleri sağladık. Son 4 yılda düzenlemiş olduğumuz kampanyalarla 150 bin üyemiz uygun koşullarla 15 bin TL finansmana kavuştu. Sadece Nefes Kredisi kampanyasıyla 50 bin firma 3 milyar lira kaynağa ulaştı.



“Kurumlar vergisindeki artış tekrar gözden geçirilmeli, rantın vergisi alınmalıdır”

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve yükselişlerin girdi maliyetlerini arttırdığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Oda ve borsalarımızla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 30 bin adet tablet veya bilgisayar dağıttık. Her gün döviz ve fiyatları takip ediyoruz. Firmalarımız, finansmana erişim ve yüksek faiz sıkıntısı yaşıyor. Öte yandan, bu sıkıntıların önemli bir nedeni de kamuda bekleyen alacaklarımız. Bunlar zamanında ödenmediği için bankaların eline ve insafına kalıyoruz. Başta biriken KDV alacaklarımız olmak üzere kamudan tüm alacaklarımızın biran önce bir ödemeye bağlanarak ödenmesini hızla bekliyoruz. Kamuda ithal malı kullanımı merakı hala sürüyor. Hala büyük pek çok altyapı ve ulaşım yatırımlarında yabancı ürünler kullanılıyor. Şartnameler bile buna göre hazırlanıyor. Milli ve yerli ürünlerin kullanımına arttırmak için yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. TOBB olarak girişimlerimiz sonucunda uzatılan ve 15 aydır uygulanan Kısa Çalışma Ödeneğinin pandeminin olumsuz koşullarının devam etmesi sebebiyle 2021 yılı sonuna kadar uzatılmasını istiyoruz. Daha çok işletme ve çalışanın faydalanması için tarih ve süre kısıtlamasının azaltılmasını gerekli görüyoruz. Ayrıca asgari ücret teşvikinde geciken yasal düzenlemenin de biran önce yapılmasını bekliyoruz. İşletmelerimize ilave yük getiren kurumlar vergisindeki artış tekrar gözden geçirilmelidir, üretimin emeğin değil rantın vergisi alınmalıdır. Ülke çapında ciddiyet kazanan kuraklığa karşı ürün ekiminde değişikliğe gidilmeli, aşırı su kullanımına karşı acil önlem alınmalıdır” şeklinde konuştu.



“Türkiye’de ilk kez bir genel kurul online ortamda gerçekleştiriliyor”

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “TOBB’un 76. ve 77’inci genel kurulunu bugün online yapmış bulunmaktayız. Bu Türkiye’de bir ilk online yapılan genel kurul oldu. 365 oda ve borsa, genel kurulumuzda delege olarak katılım gösterdi. Genel Kurulda üyelerimizin bizden talep ettiklerini tekrar gündeme getirme imkanı bulduk. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu’na ilettik. Bu şekilde genel kurulumuzu tamamladık. Bizler, Rifat başkanımızdan özellikle KATSO olarak bir süredir talebimiz olan Nefes Kredisinin gündeme alınmasından ve hayata geçirilmesinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki hafta Nefes Kredisinin dağıtımına başlanılacaktır. Bunun yanı sıra Kısa Çalışma Ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesi yönünde talebimiz bulunuyordu. Bu talebimizi de Rifat başkanımızın gündemine aldığını ve toplantıda zikrettiğini gördük. Konuşmasında bu konuya değindi ve Kısa Çalışma Ödeneğinin yıl sonuna kadar uzamasını talep etti. Bu hükümetimiz tarafından da olumlu karşılanırsa memnun olacağız. Rifat başkanımıza ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ediyoruz, Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.



20212022 yılı bütçesi oylandı ve onaylandı

TOBB Genel Kurulu’nda bütçe teklifleri müzakere edildi ve delegelerin oylarına sunuldu. TOBB Mevzuat, Ekonomik Rapor İnceleme, Dilekleri İnceleme, AB Uyum, Dış İlişkiler, Vergi, Ekonomi Politikası ve Basın Yayın komisyonları tek tek TOBB delegelerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulun sonunda Türkiye’nin birçok ilinde yer alan oda ve borsalardan delegeler, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB genel kurulunu yöneten Başkan Erdal Bahçıvan’a sorular yönelttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.