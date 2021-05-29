Tosyalı gazeteciler ilçeyi tanıtmak için gönüllü oldu

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i ziyaret ederek ilçenin tanıtımına katkı vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Tosya ilçesine gelen Kastamonu Gazeteciler Başkanı Erkan Yılmaz, Kaymakam Deniz Pişkin’i makamında ziyaret etti. Misafirperverliği için Kaymakam Deniz Pişkin’e teşekkür eden Başkan Erkan Yılmaz, basın olarak Tosya’nın tanıtımını yaptıklarını ve Kastamonu’nun en büyük ilçesi olan Tosya’nın tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürel değerlerini tanıtmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Sohbet havasında samimi ortamda geçen ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin; “Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz ve cemiyet üyesi basın mensubu kardeşlerimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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