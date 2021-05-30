Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese köyü, artan korona virüs vakaları sebebiyle karantinaya alındı.
Taşköprü İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, cenaze sonrasında pozitif vaka ve temaslı sayısında görülen artış sebebiyle Akçakese köyünde 10 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kontrol alına aldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.