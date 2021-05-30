Yolda boz ayı ölüsü bulundu

KastamonuKarabük Karayolunda boz ayı ölüsü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, KastamonuKarabük Karayolu Akgeçit köyü mevkiinde karayolu ortasında ayı ölüsü gören vatandaşlar, güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine çağrılan Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemeye göre, bir taşıtın çarpması sonucu ayının öldüğü tahmin ediliyor.
Boz ayı, bulunduğu yerden kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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