Arkadaşlarına ‘20 yaş dişi çıkarıyorum’ diye espri yaptı kanser olduğunu öğrendi Diş ağrısı için gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi 30 yıl önce annesi ve babası öldürülen genç, kansere yakalandı

İstanbul’da ikamet ettiği sırada bir süre diş ağrısına çeken genç, arkadaşlarına ’20 yaş dişi çıkarıyorum’ diye espri de bulunarak doktora gitti. Müracaat ettiği hastanede yapılan tedavide 30 yıl önce annesi ve babası öldürülen genç, kanser olduğunu öğrendi.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde bağlı Kayadibi Köyü Çuha Mahallesinde ikamet eden 34 yaşındaki Ersin Alagöz, 30 yıl önce annesi ve babası öldürüldükten sonra İnebolu’da bulunan Azize Ana Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna (YİBO) kayıt yaptırıldı. Buradan mezun olduktan sonra iş hayatına atılmak üzere İstanbul’a giden Ersin Alagöz, bir fabrikada işe giderek çalışmaya başladı. Bu sırada nişanlanan ve evlilik hayali kuran Ersin Alagöz, bir gün dişinin ağrıması üzerine duramayarak hastaneye müracaat etti. Hastaneye gitmeden önce arkadaşlarına ‘20 yaş dişimi çıkartıyorum’ diye espri yapan Ersin Alagöz, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yapılan tetkiklerinde Lenfoma Kanserinin üçüncü evresine hastalığa yakalandığını öğrendi.



"Hayırseverlerin yardımlarıyla yaşamını sürdürmeye çalışıyor"

Tedaviye başlayan ve işten ayrılmak zorunda kalan Ersin Alagöz, 2 yıl boyunca kemoterapi tedavisi gördü. Kalacak yeri olmayan ve maddi imkansızlıktan dolayı Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan en yakın arkadaşı Eray Çalışkan’ın yanına gitti. Yaklaşık üç yıl boyunca Yozgat’ta kalan ve tedavilerine buradan devam eden Ersin Alagöz, kemoterapi tedavisinin bitmesiyle memleketi olan Küre’nin Kayadibi köyündeki baba ocağına geldi. Burada halen yaşamını sürdüren Ersin Alagöz, hayırseverlerin yardımlarıyla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bu sırada öğrencilik zamanındaki Azize Ana YİBO’nun Okul Müdürü Necmi Mankaloğlu ile karşılayan Ersin Alagöz, durumu öğretmenin anlatması üzerine kendisine yardım kampanyası başlatıldı. Durumu öğrenen bazı muhtarlar da Alagöz'ü ziyaret ederek gıda yardımında bulundu. Köyünde yaşam mücadelesi veren Alagöz için İnebolu Kaymakamlığı tarafından da yardım kampanyası başlatıldı.



“20 dış çıkarıyorum diye gittiğim hastanede Lenfoma Kanseri olduğumu öğrendim”

Dişinde et parçasının çıktığını anlatan Lenfoma Kanseri Ersin Alagöz, “Hatta ben arkadaşlarıma espri yapmıştım, bu yaşıma gelmişim 20’lik diş ne alaka. Ama sonrasında kanser olduğumu öğrendim. 2018 yılının Mart ayında İstanbul Cerrahpaşa Hastanesine yattım. Dişimin arka tarafında 20’lik diş çıkar gibi bir parça çıktı. Ben, Kastamonu’da dişçiye gittim ve bu diş parçasını aldırdım. Bunu aldırdıktan sonra vücuduma yayıldı pis kan. Bunun üzerine apar topar İstanbul’a gittim. İstanbul’da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi oldum. Burada parça aldılar. Alınan parçanın sonunda Lenfoma Kanseri olduğumu öğrendim. Yatarak kemoterapi görmemi söylediler. Bunun üzerine Cerrahpaşa Hastanesine yatışımı yaptılar. Yaklaşık 1,5 yıl yattım hemen hemen. Yatarak kemoterapi tedavisi gördüm. Sonra 6 ay ara verildi. Bu aradan sonra ilik nakli oldum. İlik nakli olduktan sonra 1 ay daha hastanede yattım. Ondan sonra beni taburcu ettiler. Ardından gidecek yerim olmadığı için Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir arkadaşım vardı. Bende, buraya gittim ve hemen hemen 3 yıl boyunca bu arkadaşımın yanında yaşadım. Orada bana arkadaşım destek çıktı. Sağ olsun ondan, Allah razı olsun. Şu anda köye geldim. Köyde yaşamam istedim. Benim içinde temiz havanın daha iyi olacağı söylendi” dedi.



“Annesini ve babasını çok küçük yaşta kaybetti, anneannesi ve teyzesi baktı”

Annesini ve babasını küçük yaşta kaybettiğini anlatan Ersin Alagöz, “Dişimin arka tarafından bir parça çıkmıştı, bende ne olduğunu öğrenmek için hastaneye müracaat ettim. Bu zaman zarfında bana kanser olduğumu söylediler. Ben, annemi ve babamı çok küçük yaşta kaybettim. Babamı kaybettiğimizde 3 yaşında idim. Annemi kaybettiğimizde de 4 yaşında idim. Babam, 1990’lı yıllarda öldürüldü. 1991 yılında da burada Çuha Doruğu diye tabir ettiğimiz yerin alt tarafında karakolun yakınında annemi öldürdüler. Annem ve babam öldürüldükten sonra bize, 12 yaşımıza kadar anneannemiz baktı. 12 yaşında anneannemi kaybettikten sonra 18 yaşımıza kadar bizlere teyzemiz baktı. 18 yaşımızdan sonra kardeşlerim ve ben, herkes seçimlerini yaptı. İş hayatına atıldık” diye konuştu.



“En azından bundan sonra elinden tutmamız gerektiğini düşünüyorum”

Arkadaşının desteğiyle bugüne kadar gelen Ersin Alagöz’e bundan sonra elinden tutulması gerektiğine işaret eden Kastamonu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez, “Öncelikle Kastamonu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği olarak muhtarlarımızla yaptığımız görüşmeler üzerine onlarında destek ve taktirleriyle Ramazan ayının rahmetini ve bereketini bizlerin üzerine düşen sorumluluğunu insanlarla paylaşma noktasında bir çalışma yürüttük. Burada tevafukken karşımıza çıktı. Biz, gece saat 24.00 civarında öğrendik böyle bir kişinin varlığını. Yıllar önce anne ve babasını kaybetmiş, zorlu bir hayat mücadelesi varmış arkadaşımız ile tanıştık. Demek ki bir şeyler yanlış başladığında yanlış ile devam edebiliyor. Ama elbirliğiyle birbirlerine destek verilerek bunların üstesinden gelinebilir diye düşünüyorum. Arkadaşımız anne ve babasını kaybettikten sonra uzun yıllar sonra küçük bir diş apsesi ile gittiği hastanede tümör olduğunu öğreniyor ve kanser tedavisi görmeye başlıyor. Böyle hayat devam ediyor. Arkadaşlarının desteğiyle bugüne geldiğini duyduk. Şu saatten sonra en azından elinden tutmamız gerektiğini düşünüyorum. En azından bugüne kadar olan sıkıntısını, bugüne kadar olan yalnızlığını hissettirmeden el birliğiyle bundan sonraki süreçte onunla birlikte olacağız. İnşallah kanser tedavisi bittiği güne kadar bundan sonra hep hayatında yan yana olacağımız bir arkadaş, bir aile olacağız” şeklinde konuştu.



“Bizlere ulaşan hayırları elimizden ulaştığı her yere götürüyoruz”

Kendilerine ulaştırılan hayırları ellerinin ulaştığı her yere götürdüklerini belirten Muhtar Çölez, “2019 yılında kurulan Kastamonu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği ile hedefimiz buna benzer ailelere ve arkadaşlarımıza ulaşmaktı. Bugüne kadar belki bu arkadaşlarımızı yalnız bırakmış olabiliriz ama derneğimizle ve bu birliktelik ile birlikte hayır sahiplerinin mahallelerinde bizlere güvenerek ulaştırmış olduğu filtreleri, zekatları, hayır hasenatları sadece mahallemiz içerisinde değil elimizin ulaşabildiği, gücümüzün yettiği tekerin dönerek gidebildiği her noktaya ulaştırmak olacaktır. Bu konuda hem dernek üyemiz muhtarlarımıza hem bizleri devletin bir eli olarak gören mahalle sakinlerimize, hayır sahiplerimize teşekkür ediyoruz. El birliği ile bu hayır tekerini döndürmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Eski Okul Müdürü tarafından yardım kampanyası başlatıldı

Azize Ana YİBO’nun emekli Okul Müdürü Necmi Mankaloğlu, kanser tedavisi gören eski öğrencisi Ersin Alagöz’e sahip çıkarak tedavisi için yardım kampanyası başlatılmasını sağladı. Bunun için gerekli evrakları hazırlayan emekli Okul Müdürü Necmi Mankaloğlu, İnebolu Kaymakamlığınca dilekçesi kabul ederek Ersin Alagöz için yardım kampanyası başlatılmasına onay verdi. Kanser hastası öğrencisi Ersin Alagöz’e sahip çıkan Azize Ana YİBO eski Okul Müdürü Necmi Mankaloğlu şöyle konuştu:

"Ersin Alagöz, annesi Şerife Alagöz’ün 1991 yılında canice katledildikten sonra diğer iki abisi ile birlikte Azize Ana YİBO’ya yatılı olarak geldi. Burada okul eğitimlerini tamamladıktan sonra İstanbul’da iş hayatına atıldılar ve Ersin Alagöz İstanbul’da bir Kastamonulu bir vatandaşımızın fabrikasında çalışırken rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Lenfoma Kanseri olduğunu öğrenen Ersin, kemoterapi görmeye başladıktan sonra işinden ayrılmak zorunda kaldı. Ersin’in İstanbul’da çalışamayacağına ve oralarda mağdur olmaması için İnebolu’ya gelmesi konusunda tavsiye de bulundum. Ersin, bunun üzerine 2 ay önce İnebolu’ya geldi ve 10 günlük evdeki karantinasından sonra da resmi işlemleri başlattık. Kaymakamlık onayı ile 3 kişilik bir komite oluşturulmasın ardından Ali Gürsoy, Celal Baltaoğlu ve Necmi Mankaloğlu adına Ziraat Bankasından hem TL hesap açıldı ve yurt dışından gelecek destekleri karşılamak amacıyla Euro hesabı açıldı. Sağlığına kavuşmak için kendisine yardım eli uzatan kişilere şimdiden teşekkür ediyoruz, tüm hastalara acil şifalar diliyorum.”

