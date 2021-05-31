Hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında bir alışveriş merkezinde kitap bağış standı kuruldu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Kastamonu’da bir alışveriş merkezi içerisinde kurulan stant ile kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Etkinliğe katılan Kastamonu Valisi Avni Çakır, cezaevlerinde kalanların hem vakit geçirmeleri hem de kitap okuyarak bilgilenmeleri adına kampanya düzenlendiğini belirterek, kendilerinin de buna destek verdiğini kaydetti.

Çok anlamlı buldukları kampanyaya vatandaşları da destek olmaya davet eden Vali Çakır, “Bu kampanyayı sembolik bağışlarla başlatıyoruz. İnşallah biz Kastamonu Valiliği olarak bu konuda ilk etapta 250 kitapla bu kampanyaya destek vereceğiz. Kampanyamızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Çakır, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Taşçı, Cezaevi Müdürü Ahmet Çalışkan ve kurum müdürlerinin katılımıyla kampanyanın açılış kurdelesi kesildi.

Kampanyaya Kastamonu Valiliği 250 kitap ile destek olurken, Kastamonu Belediyesi de ilk etapta 500 kitap bağışında bulundu.

Kampanya kapsamında alışveriş merkezindeki standın yanı sıra Adliye ve cezaevinin girişinde de stantlar açılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Barosu'nun da kitap desteğinde bulunacağı öğrenildi.

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