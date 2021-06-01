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İki ilde ormanlık alanda mangal yapılması yasaklandı Ormanların korunmasına dikkat çeken Orman Bölge Müdürü Sönmezoğlu: "Evimizi suyumuzu kirletmeden bu güzelliklerden yararlanmalıyız”

İHA

İki ilde ormanlık alanda mangal yapılması yasaklandı Ormanların korunmasına dikkat çeken Orman Bölge Müdürü Sönmezoğlu: "Evimizi suyumuzu kirletmeden bu güzelliklerden yararlanmalıyız”

Kastamonu ve Sinop illerinde ormanlık alan içerisinde ateş yakılması ve mangal yapılması yasaklandı. Ateş yakmak isteyenlere karşı ise önleme faaliyetlerini sürdürecek olan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayanlar hakkında ise işlem yapacak.
Kastamonu ve Sinop illerinde ormanlık alanda ateş yakılarak mangal yapılması yasaklandı. Alınan karar hakkında bilgi veren Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Kastamonu ve Sinop illeri içinde bulunan doğa ve ender tabiatıyla sağlık ve sıhhat kaynağı olan ormanlara atılan her türlü çöp ve atık maddenin hesabının sorulması gerektiğini belirtti. Teşkilat mensuplarına çeşitli talimatlarda bulunan Orman Bölge Müdürü Sönmezoğlu, “Tüm üretim çalışmalarında saha tesliminde mutlaka çöp olup olmadığı kontrol edilecek ve varsa kurum mensupları tarafından temizlenecektir. İşletme Müdürleri bu konuda yeteri kadar çöp poşeti ve eldiven temin edecektir. Aynı durum üretim bitiminde sahanın geri alımında kontrol edilerek saha da herhangi bir çöp ve atık maddenin olmadığı tespit edilecektir. Üretim verilirken mutlaka bu madde özel maddeler kısmına yazılarak üretim sonunda çöp ve atık madde bulunan sahalarda yüzde 10 ve yüzde 25 hakları verilmeyecektir. Yangın mevsimi dolayısıyla orman içinde ateş yakılması ve mangal yapılması engellenecektir. Pikniklerin ateş yakılmadan yapılması sağlanacaktır. Bu konuda talimatlara uymayıp zorluk çıkaranlara gerekli işlem yapılacaktır. Tüm teşkilat mensupları doğada olmaması gereken atık maddelerin uzaklaştırılması için inisiyatif kullanacak ve ormanların temiz olması sağlanacaktır. Tüm işletme müdürlükleri en az bir köyde farkındalık oluşturmak için köy halkı ile koordineli mutlaka temizlik (çöp toplama etkinliği) düzenlenecektir. Yerel basına ve HİDİ Şubesine bilgi vererek haber yapılacaktır” dedi.
Orman köylüsüne ve vatandaşlara seslenen Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, “Biz, ormanları evimiz olarak görüyoruz. Siz de bizde ve gelen misafirlerimizde evimizi suyumuzu kirletmeden bu güzelliklerden yararlanmalıyız” diye konuştu.

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