Kastamonu’da 192 bin kişi aşılandı

Kastamonu’da korona virüsle mücadele kapsamında şimdiye kadar 192 bin 534 kişi aşılandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde 29 milyon 73 bin 484 kişi aşılanırken, bunların 16 milyon 586 bin 359’u ilk doz, 12 milyon 487 bin 125’i ikinci doz aşı oldu. Kastamonu’da, 105 bin 78 kişiye ilk doz aşı uygulanırken, 87 bin 456 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. 376 bin 377 nüfusa sahip Kastamonu’da 60 yaş üzeri 95 bin 745 kişi bulunuyor. Yaşlı nüfus oranında Türkiye’nin en yaşlı ikinci ili unvanına sahip Kastamonu’da aşılama kapsamında 60 yaş ve üzerine vatandaşların büyük kısmının aşılandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.