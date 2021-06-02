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Şehirlerin afet riskine çözüm olacak çalıştay başladı Kastamonu İl Risk Azaltma Planı Çalıştayı düzenlendi AFAD Planlama ve Risk Azalma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan: “Bu yıl 74 ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planları’nı tamamlayacağız”

İHA

Şehirlerin afet riskine çözüm olacak çalıştay başladı Kastamonu İl Risk Azaltma Planı Çalıştayı düzenlendi AFAD Planlama ve Risk Azalma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan: “Bu yıl 74 ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planları’nı tamamlayacağız”

AFAD Planlama ve Risk Azalma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla bu yıl 74 İl’de İl Afet Risk Azaltma Planları’nı tamamlayacaklarını kaydetti.
Kastamonu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde Kastamonu İl Risk Azaltma Planı Çalıştayı düzenlendi. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Kastamonu İl Risk Azaltma Planı Çalıştayına Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, AFAD Planlama ve Risk Azalma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan, AFAD İl Müdürü Ekrem Küçükbayram ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve öğretim üyeleri katıldı.

"Depremleri hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır"
Çalıştayda konuşan Vali Avni Çakır, “Hepimizin hemen hatırlayacağı ve bizleri büyük üzüntülere sevk eden Marmara, Düzce, Van, Elazığ, İzmir gibi depremleri hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Deprem, heyelan, yangınlar, sel, çığ gibi herkesçe bilinen afetlerin yanı sıra hızlı nüfus artışı, hızlı ve plansız kentleşme, savaşlar, göç hareketleri, salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve buna bağlı meteorolojik afetler, çevre kirliliği, kuraklık, temiz su kaynakları üzerindeki baskı gibi daha büyük ve yeni sorunlar insanlığı beklemektedir. İllerimizde güvenli bir yaşamın sağlanması, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarının azaltılması ve önlenmesi, afet risk azaltma bilincinin oluşturulması, kaynakların etkili kullanımının sağlanması, paydaşlar arasında iş birliğinin arttırılmasının amaçlandığı İl Afet Risk Azaltma Planlarının hazırlanmasını istemiş ve sorumlu tüm paydaşları bu amaçla bir araya getirmiştir” dedi.

“Tosya yolunun selden etkilenmemesi için 25 milyon liralık yatırım yapıyoruz”
Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin alt yapısı için 25 milyon liralık yatırım yapacaklarını söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Afet olmasını istemediğimiz ama hayatımızın da bir gerçeği. Akla ilk gelen afetlerden bir tanesi deprem. Kastamonu’muz bilindiği üzere birinci dereceden deprem bölgesinde bulunuyor. Geçmişte Tosya depremini yaşadık, art arda geçtiğimiz zaman diliminde küçükte olsa depremleri ilimizde yaşadık. Gerçekleştireceğimiz bu çalıştayı önemli buluyoruz. Bizlerin ayrıca AFAD ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarımız bulunuyor. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli çalışmalar her daim önemsediğimiz işler. Koordineli çalışmalar yürüttüğümüz zaman çok daha verim elde ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Batı Karadeniz Bölgesinde ilk AKUT birimini bizler kurduk"
Kastamonu’da en yakın üç toplanma noktasını belirlediklerini anlatan Başkan Vidinlioğlu, “Bu konutların girişlerine broşür şeklinde asıldı. Akıllı telefonlarla kare kodu okutulduğunda rahat görülmektedir. Kastamonu Belediyesi olarak arama kurtarma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik projemizi hayata geçirmek için hız verdik. Bununla ilgili uydu, telsiz gibi görüşmelerimizi yapabileceğimiz teçhizatları da sağladık. Önümüzdeki süreçte Allah korusun göçük altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasını sağlayacak cihazlarında alınması için çalışmalarımızı yürütüyor. Yine biz, AKUT ile işbirliğine imza attık. Batı Karadeniz Bölgesinde ilk AKUT birimini bizler kurduk. Kastamonu Belediyesi olarak bu işe öncelik ettik, bunlarla ilgili kurs, vatandaşların eğitimi, bu işin gönüllülerine yönelik eğitim gibi çalışmaları önümüzdeki günlerde sürdüreceğiz. Bu işi inşallah birlikte başaracağız. Yine sel olmazsa olmazlarımız. İşin doğasında var. Bizim en büyük sıkıntımız Belediye Başkanı olmamdan bu tarafa Mehmet Akif Ersoy Mahallesi oluyor. Oranın eğiminden dolayı da en ufak bir yağmurda büyük sıkıntıları da beraberinde yaşıyorduk. Tosya yoluna yaptığımız yatırım 25 milyon liranın üzerindedir. Tosya yolundaki vatandaşlarımızın rahatlığı için, selden etkilenmemeleri için bunu da hayata geçirmiş oluyoruz” diye konuştu.

“Bu yıl 74 ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planları’nı tamamlayacağız”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla bu yıl 74 ilde İl Afet Risk Azaltma Planları’nı tamamlayacaklarını belirten AFAD Planlama ve Risk Azalma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan ise “İl Afet Risk Azaltma Planları 20182019 senesinde Maraş pilot ilimizde başlayan bir süreçte ortaya kondu. İl Afet Risk Azaltma Planları’nın mantalitesi 2009 yılında AFAD’ın kurulmasıyla beraber ortaya konan afetlere bütünleşik yaklaşım açısının bir yansımasıdır. Son zamanlarda özellikle pandemi koşulları tüm dünyayı etkilerken ülkemiz aynı zamanda pandeminin dışında Elazığ, İzmir depremi Giresun seli gibi büyük afetlere maruz kalmıştır. Dünya literatürü afet öncesi harcanacak bir birimlik yatırımın afet anında yapılacak 720 birim arası yatırıma tekabül gerçeğini ortaya koymaktadır. O yüzden risk azaltma çalışmaları bizim için büyük önem arz etmektedir. Geçen yıl 6 pilot ilimizi daha tamamladık ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyin talimatlarıyla bu yıl 74 ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planları’nı tamamlayacağız. İl Afet Risk Azaltma Planı’nda önce ilimizin tehlikelerini belirlemek, bunun üzerine analizlerimizi yapalım ve bunun sonucunda amaç, eylem ve hedeflerin ortaya konduğu bir plan ortaya koyalım. İnşallah başarılı bir İl Afet Risk Azaltma Planı ortaya konacak. Bir sonraki afeti ne kadar az can ve mal kaybıyla atlatırsak o kadar mutlu olacağız. Risk azaltma çalışmalarında da öncelikli yerimizi almalıyız” şeklinde konuştu.

"Her an afet olacakmış gibi hazırlıklı olmalıyız"
Son olarak söz alan AFAD İl Müdürü Ekrem Küçükbayram da şöyle konuştu:
“İlimiz, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olması nedeni deprem riski, jeolojik yapısı sebebiyle heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi kütle hareketleri, akarsu havzaları ve iklimsel etkisiyle sel, taşkın, dağınık köy yerleşim yerleri, yapı stoku ve orman varlığı gibi sebeplerle yangın riski altındayız. Bu sebeplerden dolayı her an afet olacakmış gibi hazırlıklı olmalıyız. İlimizde ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları çalışanlarınca değerlendirilen anketlere göre 4 tür afet riski belirlenerek risk azaltma çalışmalarına karar verilmiştir. Yapacağımız çalıştaylarda, deprem, kütle hareketleri, yangın ve hidrometeorolojik afetler için Risk Azaltma Planlaması yapılacaktır. İlimizdeki paydaşlarımızın katkıları ile ilin mevcut kapasitesinin en yüksek seviyede kullanıldığı sürdürülebilir ve çözüm odaklı bir plan hazırlama hedefimiz bulunmaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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