Kastamonulu gençlere büyük fırsat

Kastamonu Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla online deneme sınavı yapacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisi nedeniyle sınavlara evlerinde hazırlanmak zorunda kalan öğrencilere yönelik, alanında uzman eğitmenlerce hazırlanan, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun online deneme sınavı Kastamonu Belediyesi ve Sınav Eğitim Kurumları işbirliği ile gerçekleştirilecek. Kastamonu Belediyesi, Sınav Eğitim Kurumları katkılarıyla, üniversite sınavına girecek olan 12. sınıf ve mezun öğrencileri için 1213 Haziran 2021 tarihlerinde TYT online deneme sınavı düzenleyecek.

Online sınavlarla kendilerini denemek isteyen öğrenciler, belediyenin internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Kayıt olan öğrencilere parola ve sınava giriş bağlantısı iletilecek. Kastamonu Belediyesinin düzenleyeceği deneme sınavına kayıt olan öğrencilere, sınav tarihinden bir gün önce sınava giriş için gerekli olan parola ve sınava giriş bağlantısı eposta ve SMS yolu ile iletilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği müfredat çerçevesinde hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT1 deneme sınavına girmek isteyen öğrencilerin en geç 11 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru formlarını doldurması gerekiyor. Başlangıç tarihi 12 Haziran 2021 saat 10.00, bitiş tarihi ise 13 Haziran 2021 saat 20.00 olarak sınava, öğrenciler belirlenen saatler arasında giriş yapabilecek. Sınav sonrası sınava giren öğrencilere detaylı jenerik karne verilecek.

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