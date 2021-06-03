Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi aşıladı İnsanlar faydalansın diye dağ bayır demeden yabani ağaç aradı Yabani meyve ağaçlarını aşılayan doğa gönüllüsü ödüllendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi aşıladı İnsanlar faydalansın diye dağ bayır demeden yabani ağaç aradı Yabani meyve ağaçlarını aşılayan doğa gönüllüsü ödüllendirildi

İHA

Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi aşıladı İnsanlar faydalansın diye dağ bayır demeden yabani ağaç aradı Yabani meyve ağaçlarını aşılayan doğa gönüllüsü ödüllendirildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kendisini doğaya adayarak kendiliğinden yetişen yetişen meyveleri aşlayan vatandaş, kaymakam tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.
Tosya Yenidoğan köyünde ikamet eden İsmail Eldek, bahar mevsimi olduğunda kırda bayırda gördüğü kendiliğinden yetişen meyveleri aşılamaya başladı. Zamanla kendisini doğaya adayarak yabani meyveleri aşılamayı görev edinen Eldek, iki yılda 200'e yakın ağacı aşıladı. Doğa gönüllüsünün örnek çalışmasının bilgisini alan Tosya Kaymakam Deniz Pişkin ise Yenidoğan Köyüne giderek Eldek’i evinde ziyaret etti. Ziyarette yaptığı çalışmayı takdir ettiğini söyleyen Kaymakam Deniz Pişkin, Eldek'e teşekkür belgesi takdim etti.

Doğa gönüllüsünün doğaya yönelik davranışının örnek alınması gerektiğine değinen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Vatandaşımızın kendi imkanlarıyla hiç kimseden bir beklentisi olmaksızın kendi zamanını kendi emeğini sarf ederek yol kenarlarındaki meyveleri aşıladığını öğrendim. İki yıl içerisinde yaklaşık 200’e yakın meyve aşılamış İsmail Bey. Tek amacı da tek gayesi de yabani hayatın işte kurdun kuşun ve de insanların bundan istifade etmesini sağlamak. Bunu duyunca kendisini ziyaret ettim ve bu güzel duyarlılığından tabiata çevreye doğaya, tüm canlılara olan bu hizmetinden dolayı ben de kendisini ziyaret edip teşekkür etmek istedim. Kendisini onurlandırmak istedim. Çünkü bu tür davranışlara hasretiz, muhtacız. Bu tür güzel örnekleri yaşatmalıyız, takdir etmeliyiz. Toplumsal farkındalığın artırılması, iyi örneklerin çoğaltılması için bu tür vatandaşlarımızı bence elimizden geldiği kadar onure etmeliyiz. Biz çünkü Peygamber Efendimizin (SAV) ümmetinden gelen insanlar olarak merhameti kendimize şiar edinmiş bir nesiliz. Biz Hz. Ömer’in nasihati üzerine Müslüman ülkesinde kuşlar aç kalmasın diye sokaklara yem serpen bir ecdadın torunlarıyız" dedi.

"Bütün o canlıların adına kendisine teşekkür ediyorum"
Eltek'in davranışını takdir ettiğini belirten Kaymakam Deniz Pişkin, "Kendisi için Kaymakamlıkta düzenlemiş olduğum teşekkür belgesini bizzat evine kadar gelerek kendisine takdim etmek istedim. Ezcümle; herkesin adına bütün o canlıların adına kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bu tür örneklerin çoğalmasını diliyorum” diye konuştu.

İnsanlar faydalansın diye görev edindi
Meyveleri hiçbir beklenti içinde olmadan aşılayan İsmail Eldek ise, “Yaban hayatına insanların yemesi için biraz elimizden geldiği kadar kendi halinde biten meyveleri aşıladım. Sağ olsun Kaymakamımız da bizi takdir etmeyi uygun bulmuş. Keşke bu örnekler memleket genelinde yapılsa, sade bizimle olmuyor. Başka yerlerde de ülke genelinde bu iş yaygınlaşsa orman aracılığıyla yada köylerin muhtarlık aracılığıyla bu iş yaygınlaşsa şu anda kendi halinde biten meyveler her yerde var bunlar aşılansa hem doğal hayata hem gelip geçenlerin yemesi için uygun olur” şeklinde konuştu.

200'e yakın meyve ağacını aşıladı
İsmail Eldek yol kenarlarında ve kırlarda iki yılda toplam 200’e yakın kendiliğinden yetişen meyveyi aşılayarak doğadaki canlıların ve insanların kullanımına sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangına sebep olan elektrik tesisatları bu proje ile yenilenecek
YEREL HABERLER Yangına sebep olan elektrik tesisatları bu proje ile ...
Kastamonulu gençlere büyük fırsat
YEREL HABERLER Kastamonulu gençlere büyük fırsat
Şehirlerin afet riskine çözüm olacak çalıştay başladı Kastamonu İl Risk Azaltma Planı Çalıştayı düzenlendi AFAD Planlama ve Risk Azalma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan: “Bu yıl 74 ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planları’nı tamamlayacağız”
YEREL HABERLER Şehirlerin afet riskine çözüm olacak çalıştay ...
Çöken evin altında kalan keçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Çöken evin altında kalan keçi kurtarıldı
17 kişinin Covid-19'a yakalandığı köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER 17 kişinin Covid-19'a yakalandığı köy karantinaya ...
Kayınbirader enişte kavgasında 2 kişi yaralandı Kavgada başına levye ile vurulan ve darp edilen 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayınbirader enişte kavgasında 2 kişi ...
Covid-19 hastası taşıyan ambulans minibüs ile çarpıştı Hurdaya dönen ambulanstan yara almadan kurtuldular
YEREL HABERLER Covid-19 hastası taşıyan ambulans minibüs ile ...
Kastamonu’da aynı köyde ikinci kene vakası yaşandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da aynı köyde ikinci kene vakası yaşandı
Köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın, kaçarken kolunu kırdı
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın, kaçarken kolunu ...
Kastamonu’da 192 bin kişi aşılandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da 192 bin kişi aşılandı
İki ilde ormanlık alanda mangal yapılması yasaklandı Ormanların korunmasına dikkat çeken Orman Bölge Müdürü Sönmezoğlu: "Evimizi suyumuzu kirletmeden bu güzelliklerden yararlanmalıyız”
YEREL HABERLER İki ilde ormanlık alanda mangal yapılması ...