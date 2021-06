Yangınlarla mücadele eden şehirde 50 bin evin elektrik tesisatı yenilenecek

Sık sık ev ve orman yangınlarının yaşandığı Kastamonu’da, yangınların önlenmesi amacıyla il merkezinde yaklaşık 50 bin abonenin elektrik tesisatı yenilecek.

Her yıl 100 civarında evin yanarak küle döndüğü Kastamonu’da, yangınların önüne geçebilmek, yaşanan kayıpları ortadan kaldırmak amacıyla seferberlik başlatıldı. Konunun öneminin daha iyi anlatılması amacıyla mahalle ve köy muhtarına Köy Evleri Elektrik İç Tesisatı Yenileme Projesi’nin tanıtımı gerçekleştirildi. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, çalışmalardaki ana hedefin meydana gelen yangınlar ve bu yangınlara bağlı kayıpların ortadan kaldırılması olduğunu söyledi. Köy ve bunlara bağlı mahallelerde bulunan meskenlerin elektrik tesisatlarının 30 yıl önce yapıldığını kaydeden Vali Çakır, “Tesisatları yenileme zaruriyeti ortaya çıktı. Bizde sahada bir çalışma yaptık. İlimize bağlı bin 54 köyde yaklaşık 150 bin civarında mesken abonemiz var. Merkeze bağlı köylerde de 10 bin 22 adet mesken abonesi bulunuyor. Bunların yaklaşık yüzde 50 elektrik tesisatının yenilenmesi gerekiyor. Kastamonu’da 4550 bin civarında abonenin elektrik tesisatını yenilememiz gerekiyor” dedi.



“Taşköprü ve Pınarbaşı’nda çıkan yangınlarda ölümler yaşandı”

Elektrik tesisatlarından kaynaklı çıkan yangınlara Kastamonu Valiliği koordinesinde başlattıkları çalışmayla ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen Vali Çakır, “Bu konuda yangına davetiye çıkan evlerimizin belli bir program dahilinde elektrik sistemlerinin yenilenmesi, böylelikle riskin en aza indirilmesi projemizin ana temasıdır. Maalesef köylerde gelen yangınlar ve orman yangınlarımız Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde. Taşköprü’de ve Pınarbaşı’nda ölümlü yangınlarında meydana gelmesi, bu konudaki hassasiyeti tekrar üst seviyeye çıkardı. Bu konuda sürekli bir çaba içerisindeyiz ama son zamanlarda yaşadığımız bu vahim olaylar bizim bu konudaki çalışmalarımızı bir an önce ortaya çıkarma zaruriyeti doğurdu. Yaklaşık 4 bine yakın yerleşim birimimiz var. Bu alanın kontrolü zor oluyor. Bu konuda en büyük yardımcımız siz muhtarlarımızsınız” diye konuştu.



“Köylerimizde çıkan yangında 45 evimiz birlikte yanıyor”

Orman yangınlarıyla ile ilgili bu sezon yapılması gereken çalışmalar konusunda yeni kararlar aldıklarını vurgulayan Vali Çakır; “Yangına ilk müdahale konusunda sizlerin de ihtiyaç duyduğunuz ekipmanlar en kısa sürede ulaştırılacak. Son 2 yılda Kastamonu’da binden fazla ev yangını meydana geldi. Yangınlarımızın yüzde 58’i elektrik tesisatından kaynaklanıyor. Bunların arkasından da bacadan kaynaklanan yangınlarda 2’nci sırada yer alıyor. Bundan sonrada kış sezonuna girmeden vatandaşlarımızın baca temizliklerinin usulünce yapılmasını sağlamak olacak. Bu süreçte yaşadığımız yangınlarına baktığımızda, Kastamonu’da kırsal kesimdeki bazı yerleşimler dar ve sıkışık olduğu için yangınlar 12 ev ile sınırlı kalmıyor. Ortalama 45 evimiz en ufak yangında etkileniyor. Ayrıca evlerle birlikte kullanılan eklentilerde yanıyor. Bir de Kastamonu’nun yüzde 93’ü orman köyü. Bu her köy yangını ormanlarımız içinde bir tehlike demek. Köylerimizde yaptığımız tespitlere göre; köylerde kısa bir süre için evlerini kullanan vatandaşlarımızın, evlerinin bakımlarını yapmadıklarını gördük. Zaten evlerimizin birçoğu ahşaptır. Elektrik altyapısı da yaklaşık 30 yıl önce yapılmış. Dolayısıyla bu konuda yenileme zaruriyeti kendisini güçlü bir şekilde ortaya çıkarıyor. Kastamonu’da 4550 bin civarında abonenin elektrik tesisatını yenilememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Yangınlarla ilgili mücadelede topyekun seferberlik başlatıyoruz”

Vatandaşların gönüllük oluşturup, ikna edeceklerini ve topyekun bir seferberlik başlattıklarını anlatan Vali Çakır, şöyle konuştu:

“Her vatandaşımız kendi ihmali yüzünde köyü yangın tehlikesine attığının farkına varması lazım. Bu keyfiyet götürecek bir konu değil. Tepeharman köyündeki yangını hatırlayın, rüzgarın etkisiyle o mahalledeki evlerin tamamı yandı. O yüzden köylerde bu konuyu çok işlemek lazım. Bu kampanyanın güzel bir şekilde anlatılması lazım. Kampanya kapsamında rakamlar oldukça makul. İmkanı olmayan vatandaşlarımızdan masraflarını biz karşılayacağız. Köyünüzü, çevrenizi seviyorsanız bu konuda bize en üst düzeyde destek vermeniz gerekiyor. Vatandaşlarımızda gönüllük oluşturup, ikna edeceğiz, topyekun bir seferberlik başlatacağız. Bu sayede daha öncede başlamış ve kesintiye uğramış projemizi tekrar hayata geçirmiş olacağız. Özellikle il dışından gelen insanlarımızın bu konuda ihmalleri olabilir, o yüzden bu insanlarımızda da gerekli hassasiyeti oluşturmak içinde çaba sarf etmemiz lazım.”



“Ateş yakarak temizlik olmaz”

Yangınların belli bir kısmının vatandaşların temizlik amacıyla yaktığı ateşlerden kaynaklandığına dikkat çeken Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ise şöyle konuştu: “Ateş yakarak temizlik yapılmaz. Bunun kanun da yeri de yok. O nedenle muhtarlarımızın köylerinde temizlik maksadıyla yakılan ateşlere müsaade etmemelerini istiyorum. Temmuz ayı itibariyle Orman Bölge Müdürlüğü görev alanına bir helikopter görevlendirildi. İnşallah o helikopterle birlikte yangınla mücadele gücümüz daha da etkili olacak. Yine geçtiğimiz yıl Orman Genel Müdürlüğümüz 140 tane pikabı müdürlüğümüze görevlendirildi. Şu an o pikapların üstüne de yangın söndürme tankı yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu tanklara da yangın söndürme kapasitesi çok daha yüksek olan malzemeler satın alarak suyun söndürme gücünü 16 kat artıran malzeme satın alıp daha geniş alanda konuşlanarak yangınlara erken ve etkili müdahale etme konusunda çalışmalar yürütüyoruz."



Her köye yangın söndürme tankeri

"Avrupa Birliği Kalkınma Projesi kapsamında proje yürütüyoruz. Projemiz eğer onaylanırsa tüm köylülerimizin yoğun bir şekilde bizlerden talep ettiği her köye 3,5 ton ağırlığında yangın söndürme tankeri sağlayacağız. Bunları olabildiğince en uzak köylerden başlayarak, takribi 130 köyümüzde var, en az 250300 köyümüze daha bu konuda destek vermek istiyoruz. Yine aynı şekilde tüm köylerimizi eğer bu projeye dahil edebilirsek, yangın söndürme su pompası ve içini yine etkin yangın söndürme özelliği olan malzemeyle doldurarak köylerimize vermeyi düşünüyoruz."

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları Ünal Kılıçarslan, Vedat Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Mücahit Avkıran, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ile ilgili kurum ve muhtarlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.