Kastamonu Emniyeti'nden 'yaya geçidini kullanan köpek' paylaşımı

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU Emniyet Müdürlüğünce, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen köpeğin videosu sosyal medyada paylaşılarak, vatandaşlar uyarıldı.

Kent merkezinde yaya geçidinde bekleyen ve yayalara yeşil ışık yandığında yolun karşısına geçen köpeğin mobese kamerasına yansıyan görüntüsü, İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaşıldı. Açıklamada "Trafik ışıkları sadece sürücülerin değil yayaların da uyması geren bir trafik kuralıdır. Vatandaşlarımız ışığın yanmasını beklemeden karşıdan karşıya geçerek canlarını tehlikeye atarken, sevimli bir sokak köpeği ışığın yanmasını bekliyor ve karşıya geçerken yaya geçidini kullanıyor" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-06-03 15:55:29



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