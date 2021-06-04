Kaymakam Pişkin, Vali Çakır’ı bilgilendirdi

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Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, makamında ağırladığı Kastamonu Valisi Avni Çakır'a ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Beraberinde Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Çenet, Genel Sekreter Yardımcısı Nida Sinsi ile birlikte çalışma ziyareti için Tosya ilçesine gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır Tosya Kaymakamlığını ziyaret etti. Vali Çakır’ı Tosya’da Kaymakam Deniz Pişkin ve beraberinde ilçe protokolü karşıladı. Tosya Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Avni Çakır, Kaymakam Deniz Pişkin’den bilgi aldı.

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