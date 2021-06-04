Dipsizgöl ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dipsizgöl ziyaretçilerini hayran bırakıyor

İHA

Dipsizgöl ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Tosya D100 Karayoluna 8 km mesafede bulunan orman içindeki Dipsizgöl Tabiat Parkı, doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Yapılan çalışma ile donatıları yenilenen Dipsizgöl, doğayla iç içe olan görüntüsü, doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Dipsizgöl'ü ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'nun turizmde geleceğin yıldızı olacağını söyledi.
Alanda bir süre inceleme yapan Vali Çakır; “Dipsizgöl Tabiat Parkı, muhteşem bir coğrafya. Tosya’nın barındırmış olduğu nadide güzelliklerden bir tanesi. Tosya böyle karayolundan geçerken insana çok fark etmiyor ama coğrafyasında insanı şaşırtan, keyiflendiren, dinlendiren, huzur bulduran birbirinden fazla bu şekilde tabiat parkına yada mesire alanına sahip bir beldemiz. Kastamonu Türkiye’de bulunduğu konum itibariyle güzellik itibariyle turizmde geleceğin yıldızı olacak bir il. Zaten bizim sloganımız da geleceğin yıldızı turizmde Kastamonu şeklinde. Anadolu’daki en güzel iliz diye söyleyebilirim. Turizmde deniz istiyorsanız deniz, dağ istiyorsanız dağ, orman istiyorsanız orman. Bunlarla ilgili her türlü alternatifin sunulabilecek bir vilayet" dedi.
Vali Avni Çakır’a Dipsizgöl Tabiat Parkı ziyaretinde Kaymakam Deniz Pişkin ve protokol üyeleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilinçli arıcılar Tosya'da yetişecek
YEREL HABERLER Bilinçli arıcılar Tosya'da yetişecek
Kaymakam Pişkin, Vali Çakır’ı bilgilendirdi
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin, Vali Çakır’ı bilgilendirdi
Kastamonu Emniyeti'nden 'yaya geçidini kullanan köpek' paylaşımı
YEREL HABERLER Kastamonu Emniyeti'nden 'yaya geçidini kullanan ...
Yangınlarla mücadele eden şehirde 50 bin evin elektrik tesisatı yenilenecek
YEREL HABERLER Yangınlarla mücadele eden şehirde 50 bin evin ...
Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi aşıladı İnsanlar faydalansın diye dağ bayır demeden yabani ağaç aradı Yabani meyve ağaçlarını aşılayan doğa gönüllüsü ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi ...
Yangına sebep olan elektrik tesisatları bu proje ile yenilenecek
YEREL HABERLER Yangına sebep olan elektrik tesisatları bu proje ile ...
Kastamonulu gençlere büyük fırsat
YEREL HABERLER Kastamonulu gençlere büyük fırsat
Şehirlerin afet riskine çözüm olacak çalıştay başladı Kastamonu İl Risk Azaltma Planı Çalıştayı düzenlendi AFAD Planlama ve Risk Azalma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan: “Bu yıl 74 ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planları’nı tamamlayacağız”
YEREL HABERLER Şehirlerin afet riskine çözüm olacak çalıştay ...
Çöken evin altında kalan keçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Çöken evin altında kalan keçi kurtarıldı
17 kişinin Covid-19'a yakalandığı köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER 17 kişinin Covid-19'a yakalandığı köy karantinaya ...
Kayınbirader enişte kavgasında 2 kişi yaralandı Kavgada başına levye ile vurulan ve darp edilen 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayınbirader enişte kavgasında 2 kişi ...
Covid-19 hastası taşıyan ambulans minibüs ile çarpıştı Hurdaya dönen ambulanstan yara almadan kurtuldular
YEREL HABERLER Covid-19 hastası taşıyan ambulans minibüs ile ...