Makaslayan tır yolu trafiğe kapattı

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KastamonuPınarbaşı karayolunda makaslayan tomruk yüklü tır, trafiği bir süreliğine aksamasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, AzdavayPınarbaşı karayolu üzerinde seyir halindeki tomruk yüklü tır, makas kesmesi sonucu yolda kaldı. Tırın dorsesi yola saplanırken trafik ise durdu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çalışmanın ardından makas kesen tır, bulunduğu yerden kaldırılarak AzdavayPınarbaşı karayolunda trafik yeniden sağlandı. Yaşanan olayda yaralanan ise olmadı.

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