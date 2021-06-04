Başkan Vidinlioğlu, çalışmaları inceledi

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, şehrin dört bir yanında devam eden belediye çalışmalarında incelemelerini sürdürüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çalışmaların hızlandığını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Şehrimizin her noktasında varız. Memleketimize hizmet etmek için belediye ailesi olarak aralıksız çalışıyoruz. Eksiklikleri hızla gidermeye çalışıyoruz. Zor bir pandemi döneminden geçiyoruz. Şükürler olsun şuanda vaka sayılarımız düştü. İnşallah sıfıra ulaşır. Kesinlikle rehavete kapılmadan kurallara uymaya devam etmeliyiz” dedi.

Çalışmaların olduğu noktalarda mahalle muhtarları ve vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Vidinlioğlu, “Her noktanın talebini isteğini bizzat dinliyoruz. Burada hemşehrilerimizin bizlere ilettikleri önemli. Birlikte Kastamonu’muzu daha güzel günlere götüreceğiz. Özellikle alt yapı noktasında çok önemli işlere imza attık ve atmaya devam ediyoruz. 25 Milyon TL’nin üzerinde bir alt yapı çalışmasını iki yılda gerçekleştirdik. Daha devamı gelecek. Çünkü alt yapı şehrin atar damarı. Belki görülmeyebiliyor bu çalışmalar. Ancak alt yapı iyi olmaz ise olası felaketler kaçınılmaz olur. Bu doğrultuda da çalışmaları sürdürüyoruz. Toprakla barışmalıyız ve üretmeliyiz diyoruz. Sosyal alanda da önemli adımlar atıyoruz. Kastamonu için hemşehrilerimiz için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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