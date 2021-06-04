5 kişinin testinin pozitif çıktığı köy karantinaya alındı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 5 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı köy, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Piri Köyü Pür Mahallesi'nde yapılan korona virüs testinde 5 kişinin testi pozitif çıktı. 26 hanesi bulunan Pür Mahallesi, Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği artan korona virüs vakaları nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kararının ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı köyde, giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.