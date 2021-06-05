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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

İHA

Tosya'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu.
Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret eden gençlik merkezi öğrencileri, pandemiden önce yapılan kitap okuma etkinliğinin yeniden başlatılması talebinde bulunarak, Deniz Pişkin'in de kendileriyle birlikte kitap okumasını istedi. Öğrencilerin talebini geri çevirmeyen Kaymakam Pişkin, gençlerle bir araya gelerek kitap okudu. Kitap okuma etkinliklerine pandemi sebebiyle ara verdiklerini söyleyen Pişkin, "Normalleşmenin başlamasıyla birlikte okuma etkinliklerimizi yeniden başlattık. Öğrencilerimizle birlikte kaymakamlık toplantı salonunda bir araya geldik. Güzel ve keyifli bir ortamda, 'Küçük Prens'i okuduk" dedi.

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