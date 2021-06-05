Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan taksi şoförü hayatını kaybetti 

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Mehmet SALMAN/KASTAMONU (Cide), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren Hüseyin Baş'ın (67) kullandığı taksi,sahile uçtu. Yaralanan Hüseyin Baş (67), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Cide sahili üzerindeki Çandır köyü yakınlarında meydana geldi. Zonguldak'a yolcu bıraktıktan sonra kullandığı 37 T 6060 plakalı taksi ile Cide'ye dönmek için yola çıkan Hüseyin Baş, direksiyonda kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan taksi sahile uçtu, Hüseyin Baş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Cide Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Baş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2021-06-05 16:17:48



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