KastamonuCide karayolu üzerinde virajı alamayan kamyonet, şarampolde devrildi, kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, KastamonuCide karayolu Şenpazar ilçesine bağlı Celalli Köyü mevkiinde M. T. idaresindeki 34 CSK 69 plakalı Nissan marka kamyonet, yağmur sonrasında kayganlaşan zeminde virajı alamayarak şarampolde devrildi. Kazada sürücü M. T., kamyonette sıkıştı. Sıkışan sürücü, çevreden geçen vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkartıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan sürücü M. T., Şenpazar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından emniyet güçleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.