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Hasta yakını muayene sırasında doktora saldırdı Sağlıkçılar, hasta yakını, hasta yakını reprezantları suçladı

İHA

Hasta yakını muayene sırasında doktora saldırdı Sağlıkçılar, hasta yakını, hasta yakını reprezantları suçladı

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzman Dr. Fatma Akyel'in, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hasta yakınının saldırısına uğradığı iddia edildi. Doktorun hasta yakını tarafından şiddete uğramasını ise sendikalar protesto etti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Öğretim Görevlisi Uzm. Dr. Fatma Akyel'in, poliklinik yaptığı sırada Kastamonu İl Özel İdaresinde görev yapan F.Y. isminde hastanın yakını tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi. Poliklinik odasında gerçekleşen saldırıda Uzm. Dr. Fatma Akyel’in şiddete uğradığını gören reprezant elemanlarının olaya müdahil olmasıyla F.Y. darp edildi. Olayın ardından hem Akyel hem de F.Y., darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Sendikalardan sağlıkta şiddete ortak tepki
Olayın ardından sendikalar ortak basın açıklamasında bulunarak yaşanan olaya tepki gösterdi. Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları adına açıklamada bulunan sendika başkanı Mehmet Öz, “Hastanede görev yapan Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Fatma Akyel ve ekip arkadaşları, poliklinikte görev yaptığı esnada saldırgan bir hastanın fiziki saldırısına maruz kalmıştır. Şiddete maruz kalan doktor arkadaşımıza acil şifalar diliyor, saldırganın bir an önce tutuklanarak hukuk önünde cezalandırılması için elimizdeki tüm imkanları kullanmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Toplumun en eğitimli insanlarından oluşan, derde derman, yaraya şifa olmak için 7 gün 24 saat görev yapan sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaya çalışan magandaları içimizde barındırmayalım. Yaşanan şiddet hadiselerine kayıtsız kalmayalım. Sağlık çalışanlarının da bu vatanın hizmetkar evlatları olduğunu unutmayalım" dedi.

“Reprezant denilen ilaç tanıtım elemanlarından 810 kişi üzerime çullandı”
Hakkındaki iddialara yanıt veren Kastamonu İl Özel İdaresi personeli F.Y. ise "80 yaşındaki annem için randevu almıştım. Randevu saati geldiğinde annemin şekeri düşmüş, şekeri düştü diye doktorun yanına gittiğimde zamanını bekle diyerek anneme odasından kovmuş. Annem ardından beni çağırdı, ‘gel oğlum beni al, hastanede işim bitti’ diye aradı. Bana annem hiçbir şey söylemedi. Hatta 'Oğlum hadi gidelim bugün sıra gelmiyormuş' dedi. Bunun üzerine ben de doktor hanımına yanına gidip durumu izah ettim, sonra doktor hanıma neden böyle bir şey yaptınız diye sorduğumda teyze beni tehdit etti dedi. Bu esnada doktor ile konuşurken reprezant denilen ilaç tanıtım elemanları 810 kişiydi üzerime çullandı. Orada üç tane hastanenin güvenliği vardı. Onların hiçbiri de müdahale de bulunmadı. Az kaldı beni öldürüyorlardı. Doktor Fatma Akyel ile ilaç tanıtım elemanlarından şikayetçiyim” diye konuştu.
Konuşmaların ardından sağlık çalışanları, alkışlayarak yaşanan şiddet olayına tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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