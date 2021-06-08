Kastamonu’da traktör devrildi: 2 ölü

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altına kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Oymaağaçseki köyünde ikamet eden Şükrü Çetin, eşi Nefise Çetin ile birlikte Taşköprü ilçe merkezinde kurulan halk pazarına gitti. Pazardaki işlerinin ardından tekrar evlerine dönmek üzere yola çıkan Şükrü Çetin idaresindeki 37 LH 701 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Tarlaya yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü Şükrü Çetin ile eşi Nefise Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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