Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan çift öldü

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu),(DHA)KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti.
Taşköprü ilçesine bağlı Oymaağaçseki köyünde yaşayan Şükrü Çetin (66) ve Nefise Çetin (64) pazara giderek alışveriş yaptıktan sonra eve dönmek için traktörle yola çıktı. Şükrü Çetin idaresindeki 37 LH 701 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Şükrü Çetin ile eşi Nefise Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tasköprü Hüseyin DOĞAN
2021-06-08 19:56:13
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