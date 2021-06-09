Ormandan topladıkları mantarı kazanca dönüştürdüler Kadı kavuğu mantarı 15 liradan satışa sunuldu

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde köylüler, ormandan topladıkları kadı kavuğu mantarını halk pazarında 15 liradan satarak kazanca dönüştürüyor.

Her yıl Nisan ve Mayıs aylarında ormanlarında yetişen kadı kavuğu mantarı, bu yıl son günlerde yağan yağmurlar sonucunda ilk kez toplanmaya başlandı. Özellikle yağışlar sonrası daha sık rastlanılan bu mantar taze olarak tüketiliyor. Köylüler de ormandan topladıkları kadı kavuğu mantarını semt pazarlarında satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Ayancık ilçesinin Gürsökü köyünde yaşayan Şükriye Kaya da, ormanlık alanlardan topladığı mantarları, Ayancık ve Hanönü ilçelerinde kurulan pazarlarda kilosunu 15 TL'ye sattığını söyledi.

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