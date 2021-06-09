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İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlandı İnebolu, Polatlı ve Dumlupınar Belediyeleri arasında kardeşlik protokolü imzalandı

İHA

İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlandı İnebolu, Polatlı ve Dumlupınar Belediyeleri arasında kardeşlik protokolü imzalandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 9 Haziran Şeref ve Kahramanlık Günü’nün 100. yıldönümü nedeniyle kutlama töreni düzenlendi.
İnebolu Türk Ocağı Binası önünde düzenlenen kutlamalara Kastamonu Valisi Avni Çakır, İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda İnebolu Heyamola Halk Oyunları ekibi gösterisini sundu. Ardından “Heyemola Çılgın İnebolulular” isimli belgesel izlendi. Törende söz alan ve İnebolu’nun önemini tüm Türkiye’ye bir kez daha göstereceklerini söyleyen Vali Avni Çakır, “9 Haziran İnebolu’nun şeref ve kahramanlık günüdür. Önceki gün Sayın Bakanımız Dr. Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımıyla büyük görkemli bir törenle Atatürk ve İstiklal yolu Yürüyüşünün başlangıcını verdik. Gösterilen ilgi yarınlara olan ümidimizi arttırdı. İlerleyen yıllarda daha da büyük kitlelerle bu organizasyonlara devam edeceğiz. Bu sayede İnebolu ilçemizin önemini tüm Türkiye’ye bir kez daha göstereceğiz. Milli Mücadele döneminde İnebolu ilçemiz lojistik anlamda en önemli ilçelerimizden bir tanesidir. Bunu herkes biliyor. Milli Mücadele anısına 95 kilometre yürüyüş gerçekleştiriyoruz ama bizim bu yürüyüşü Çanakkale ve İzmir’e kadar uzatmamız gerekiyor. Buradaki bayrağımı Çanakkale’deki, İzmir’deki, Ankara’daki ve Afyon’daki kardeşlerimize ulaştırmamız gerekiyor. Burada iş sevgili başkanlarımıza düşüyor” dedi.
“Destansı kahramanlıklar tüm gençlere aktarılacak”
İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ise, “Bundan önce kutlamalar biraz daha yerel nitelikte gerçekleştiriliyordu. Yapılan girişimler sonucunda etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek. Bu sayede burada gerçekleşen destansı kahramanlıklar tüm gençlere aktarılacak. Bu mücadelede yer alan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

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