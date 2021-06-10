El frenini çekmeyi unuttuğu kamyon menfezde devrildi

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Mehmet SALMAN/TOSYA(Kastamonu),(DHA) KASTAMONU'da namaz kılmak için gittiği caminin yanına kamyonunu park eden sürücü F.K., el frenini çekmeyi unutunca kamyon, menfezde devrildi.Kaza, dün öğle saatlerinde Tosya'ya bağlı Çaykapı Köyü'nde yaşandı. Nakliyecilik yapan F.K., öğle namazı kılmak için geldiği caminin yanındaki alana kamyounu park etti. Ezan okunduğunu duyan F.K., namaza yetişmek için aceleyle kamyondan indi. FK.'nın el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon kendi kendine hareket ederek yoldaki menfezde devrildi. Camiiden çıkan cemaatin durumu fark etmesi üzerine çekici çağrılarak kamyon, bulunduğu yerden çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tosya Mehmet SALMAN

2021-06-10 02:13:25



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