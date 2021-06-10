Polisin operasyonunda arama yapılan evlerden cephane çıktı

Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ayrı adreste eş zamanlı yaptığı operasyonda çok sayıda tarihi eser ile silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü ilçesinde 6, il merkezinde 4 olmak üzere 10 ayrı ikamet ve işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ev ve işyerlerinde yapılan aramada 198 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 34 adet tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, bin 494 adet 9 mm fişek, 156 adet 7.65 mm fişek, 117 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 31 adet çeşitli kişiler adına düzenlenmiş senet, 8 adet şarjör, 1 adet dedektör ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanan 4 şüpheli şahıs, hakkında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tefecilik (TCK 241 SKM, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı (6136 SKM) ve Tarihi Eser Kaçakçılığı (2863 SKM) suçlarından adli işlem, 2 şahıs hakkında da idari işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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