Kastamonu konakları “Ahşap Birimi” ile restore ediliyor

Türkiye’de ilk defa ve sadece Kastamonu Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Ahşap Birimi ile atıl vaziyette bulunan konakların restorasyonuna başlanıldı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Belediye Ahşap Birimi’nin tamamen kendi imkânlarıyla, dışarıdan hiçbir mali destek almadan onarım ve tadilatına başladığı “Avcılar Konağı”nı ziyaret etti. Ziyarette çalışmalar hakkında görevlilerden bilgiler alan Belediye Başkanı Vidinlioğlu, geleceğe dönük hedeflere ulaşmak adına belediye bünyesinde kurulan, Ahşap Birimi'nin hayati bir önem taşıdığını ifade etti.

Kastamonu Belediyesince, Kastamonu tarihinin canlandırılması, atıl vaziyette bulunan konakların restorasyonu için kurulan Ahşap Birimi’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Vidinlioğlu, “Bu birimin, tarihi gün yüzüne çıkarma hedeflerimiz doğrultusunda bizlere büyük katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Ustalarımız tamamen belediyemiz tarafından sağlanan imkânlar doğrultusunda çalışmalara başladı. Avcılar Konağı ilimizin önemli bir konumunda. Konağın atıl halde olması hem güvenlik açısından hem de Kastamonu’muzun tarihi dokusu ile örtüşmeyen görüntüsü ile olumsuz bir etki yaratıyordu. Konağımızın onarım ve tadilatının tamamlanması ile birlikte ifade ettiğim olumsuzluklar ortadan kalkacak, çok az bir maliyetle büyük bir kültürel kazanç elde edeceğiz” dedi.

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